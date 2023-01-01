Описание

Знаменитый эффект размытия фона объективов G

Красивое размытие фона является отличительной особенностью объективов G Lens, позволяя выделить объект съемки в кадре. Благодаря индивидуальной калибровке каждого объектива можно достичь оптимальной компенсации сферической аберрации, в результате чего контуры объектов в кадре остаются ровными без некрасивого эффекта «нисэн». 9-лепестковая круговая диафрагма также способствует созданию приятного эффекта размытия.

Четкие изображения от макро до бесконечности

Макрообъективы часто используются в широком диапазоне фокусных расстояний, поэтому стала применяться система плавающих линз для оптимального подавления аберрации при съемке крупным планом. Система плавающих линз позволяет уменьшить размеры объектива без ущерба качеству изображения, сохраняя исключительную четкость по всей площади кадра при съемке на любых фокусных расстояниях — от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки.

Точная и бесшумная фокусировка для фото- и видеосъемки

Две группы плавающих оптических элементов системы автофокуса позиционируются с помощью инновационной системы ультразвукового моторизованного привода DDSSM (Direct Drive SSM), которая отвечает за точное расположение тяжелых групп оптических элементов и позволяет вести полнокадровую макросъемку. Эта система отличается бесшумной работой, что делает ее идеальной для видео- и фотосъемки насекомых и животных.

Четкие и резкие фотографии без штатива

Считается, что четкие изображения при макросъемке можно получить только с помощью штатива, однако встроенный оптический стабилизатор изображения OSS (Optical SteadyShot) позволяет делать четкие макроснимки даже при съемке с рук. Позиционирование массивной линзы оптического стабилизатора выполняется линейным моторизованным приводом. За счет этого достигается эффективная стабилизация изображения.

Быстрое переключение авто/ручной фокусировки

Обычно для переключения режимов ручной и автоматической автофокусировки необходимо отнять глаз от видоискателя, в результате чего потом заново придется компоновать кадр и продумывать композицию. Однако, благодаря специальному удобно расположенному кольцу фокусировки этого объектива для переключения между ручным и автоматическим автофокусом достаточно просто переключить кнопку в нужное положение. Нескользящая поверхность обеспечивает надежную работу.

Фиксация фокуса в самые ответственные моменты

Кнопка удержания фокусировки удобно расположена на корпусе объектива. При ее зажатии происходит мгновенная фиксация фокуса в определенном положении, которое сохраняется до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Кнопка удержания фокусировки может использоваться для фиксации фокуса при съемке в режиме непрерывной автофокусировки.

Выбор диапазона фокусировки для более быстрого наведения на резкость

С помощью ограничителя диапазона фокусировки можно задать более узкий интервал дистанции фокусировки (при съемке близко расположенных или сильно удаленных объектов), ограничивая диапазон фокусировки, и за счет этого достичь максимальной скорости работы автофокуса. Можно выбрать следующие диапазоны: ∞–0,5 м для фокусировки на удаленных объектах, 0,5– 0,28 м для фокусировки на близко расположенных объектах и FULL для фокусировки на любой дистанции фокусировки.

Система внутренней фокусировки для удобства управления

При наличии системы внутренней фокусировки положение изменяют только внутренние элементы объектива, при этом длина объектива не изменяется. За счет этого повышается удобство работы с объективом, ускоряется процесс автофокусировки и удается добиться наведения на резкость даже при минимальной дистанции фокусировки. Резьба под фильтр в передней части объектива не вращается, что является преимуществом при использовании поляризационного фильтра.

Приближайте объект съемки, оставаясь на расстоянии

Среднее фокусное расстояние этого телеобъектива обеспечивает идеальную рабочую дистанцию при макросъемке, позволяя с легкостью вести съемку насекомых и других объектов, к которым бывает сложно приблизиться и не вспугнуть.

Идеально подходит для фото- и видеосъемки

Требования к объективам могут быть намного выше, когда речь идет о видеосъемке. Sony делает все возможное, чтобы объективы, которые будут использоваться с видеокамерами, обеспечивали необходимую производительность и показывали высокий результат. Минимальное изменение угла обзора в процессе фокусировки и тихая работа моторизованных компонентов являются основными требованиями к объективам при видеосъемке.

Надежность и простота использования в любых условиях

Надежная работа в различных условиях благодаря защищенной конструкции, которая предотвращает попадание пыли и влаги в объектив.