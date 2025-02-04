SONY FE 85mm f/1.8 - компактный и легкий светосильный объектив, предназначенный для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony семейства Sony A7. Высокая светосила и 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивают плавное размытие фона и художественное обособление объекта съемки. Фокусировочный привод с 2 спаренными линейными шаговыми двигателями работает тихо и весьма быстро (в том числе, при видеосъемке). Корпус обладает защитой от пыли и брызг воды. По резкости и контрастности изображения данный объектив значительно уступает FE 85mm f/1.4 G Master, но идет практически вровень с Zeiss Batis 1.8/85 (с минимальным отставанием).