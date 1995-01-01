Объектив Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G
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Описание
FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G – это одновременно и циркулярный, и диагональный «рыбий глаз»: в положении 8 мм он формирует круглое изображение с черной периферией, а в положении 14 мм покрывает весь кадр. Фишай-объективы часто используются в коммерческой съемке – в рекламе, музыкальных клипах, реже – в астрофотографии, репортажной, пейзажной или интерьерной съемке.
От циркулярного до диагонального «рыбьего глаза» — в одном великолепном объективе
Первый зум-объектив типа «рыбий глаз» от Sony для байонета E открывает новые возможности для взгляда на мир, позволяя охватить пространство целиком и использовать искажения геометрии как художественный прием. Этот объектив обеспечивает полный диапазон охвата – от циркулярного до диагонального (на полнокадровых камерах), – и отлично подходит для фото- и видеосъемки, а также для создания контента в формате VR. При этом он достаточно компактен и легок как для повседневной, так и для профессиональной съемки.
Четкое и резкое изображение с минимальными хроматическими аберрациями
Использование стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и асферических элементов в новой оптической конструкции позволило создать компактный и легкий объектив, обеспечивающий качество, достойное серии G Lens. Высокое разрешение и минимальный уровень хроматических аберраций сохраняются по всему полю кадра. Минимальная дистанция фокусировки 0.15 м и максимальное увеличение 0.22x позволяют создавать по-настоящему динамичные кадры крупным планом с мягким размытием фона (боке) как при фото-, так и при видеосъемке.
Быстрый и точный автофокус, интуитивно понятная ручная фокусировка
Инновационные технологии объектива обеспечивают эффективное подавление эффекта «дыхания фокуса» для плавной и профессионально выглядящей видеосъемки. Система линейного привода фокусировки и блок круглой диафрагмы также работают бесшумно, поэтому звук видео не будет испорчен шумом или вибрацией объектива. Линейная ручная фокусировка поддерживает прямое, интуитивно понятное управление при необходимости. В положении FH (Focus Hold) фокус блокируется, не позволяя сбить дистанцию случайным поворотом кольца.
Исключительная мобильность, удобство в работе и надежность
Благодаря компактной и легкой конструкции этот уникальный объектив идеально сочетается с беззеркальными камерами, обеспечивая отличный баланс и удобство использования. С ним легко снимать одной рукой; также он отлично подходит для установки на стабилизатор или риг. Кольца управления зумом, фокусировкой и диафрагмой обеспечивают интуитивно понятное управление. Пыле- и влагозащищенная конструкция, а также фтористое покрытие передней линзы обеспечивают максимальную надежность при эксплуатации в сложных условиях.
Естественная передача пространственной глубины при создании 3D- и VR-контента
Благодаря компактному размеру и диаметру 63 мм этот объектив идеально подходит для съемки 3D- и VR-контента с естественным изображением при использовании системы из двух камер. Объективы для левого и правого каналов можно разместить на расстоянии около 64 мм друг от друга, что соответствует среднему межзрачковому расстоянию у человека и обеспечивает естественную передачу пространства и впечатляющий эффект глубины. Сверхширокий угол обзора усиливает эффект погружения.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 8-14 мм
- Относительное отверстие: 1:3.5
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.15 м (макс. увеличение 0.22х)
- Угол поля зрения: 180°-180° (на полном кадре), 180°-116° (APS-C)
- Конструкция объектива: 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 4 низкодисперсионных (ED) и 1 асферический низкодисперсионный
- Диаметр светофильтра: возможна установка листовых фильтров в заднее крепление
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Вес: 314 г
- Размеры: 63.1 х 82.8 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: сентябрь 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, шаблон для нарезки фильтров