FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G – это одновременно и циркулярный, и диагональный «рыбий глаз»: в положении 8 мм он формирует круглое изображение с черной периферией, а в положении 14 мм покрывает весь кадр. Фишай-объективы часто используются в коммерческой съемке – в рекламе, музыкальных клипах, реже – в астрофотографии, репортажной, пейзажной или интерьерной съемке.

От циркулярного до диагонального «рыбьего глаза» — в одном великолепном объективе

Первый зум-объектив типа «рыбий глаз» от Sony для байонета E открывает новые возможности для взгляда на мир, позволяя охватить пространство целиком и использовать искажения геометрии как художественный прием. Этот объектив обеспечивает полный диапазон охвата – от циркулярного до диагонального (на полнокадровых камерах), – и отлично подходит для фото- и видеосъемки, а также для создания контента в формате VR. При этом он достаточно компактен и легок как для повседневной, так и для профессиональной съемки.

Четкое и резкое изображение с минимальными хроматическими аберрациями

Использование стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и асферических элементов в новой оптической конструкции позволило создать компактный и легкий объектив, обеспечивающий качество, достойное серии G Lens. ​​Высокое разрешение и минимальный уровень хроматических аберраций сохраняются по всему полю кадра. Минимальная дистанция фокусировки 0.15 м и максимальное увеличение 0.22x позволяют создавать по-настоящему динамичные кадры крупным планом с мягким размытием фона (боке) как при фото-, так и при видеосъемке.

Быстрый и точный автофокус, интуитивно понятная ручная фокусировка

Инновационные технологии объектива обеспечивают эффективное подавление эффекта «дыхания фокуса» для плавной и профессионально выглядящей видеосъемки. Система линейного привода фокусировки и блок круглой диафрагмы также работают бесшумно, поэтому звук видео не будет испорчен шумом или вибрацией объектива. Линейная ручная фокусировка поддерживает прямое, интуитивно понятное управление при необходимости. В положении FH (Focus Hold) фокус блокируется, не позволяя сбить дистанцию случайным поворотом кольца.

Исключительная мобильность, удобство в работе и надежность

Благодаря компактной и легкой конструкции этот уникальный объектив идеально сочетается с беззеркальными камерами, обеспечивая отличный баланс и удобство использования. С ним легко снимать одной рукой; также он отлично подходит для установки на стабилизатор или риг. Кольца управления зумом, фокусировкой и диафрагмой обеспечивают интуитивно понятное управление. Пыле- и влагозащищенная конструкция, а также фтористое покрытие передней линзы обеспечивают максимальную надежность при эксплуатации в сложных условиях.

Естественная передача пространственной глубины при создании 3D- и VR-контента

Благодаря компактному размеру и диаметру 63 мм этот объектив идеально подходит для съемки 3D- и VR-контента с естественным изображением при использовании системы из двух камер. Объективы для левого и правого каналов можно разместить на расстоянии около 64 мм друг от друга, что соответствует среднему межзрачковому расстоянию у человека и обеспечивает естественную передачу пространства и впечатляющий эффект глубины. Сверхширокий угол обзора усиливает эффект погружения.

Характеристики