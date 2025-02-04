Вторая версия объектива Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS обладает целым рядом усовершенствований: во-первых, объектив стал значительно резче, если говорить о краях изображения. Резкость в центральной области кадра и раньше была отличной, а теперь заметно подтянулись и края (закрытие диафрагмы до f/8 лишь немного улучшает контрастность). Превосходно исправляются хроматические аберрации – как можно видеть из примеров снимков, даже в сложных ситуациях (водные брызги под солнечным светом) ложные цвета практически отсутствуют. Это тем удивительнее, если обратить внимание, что оптическая схема стала проще: теперь в ней всего 19 элементов в 13 группах, тогда как раньше был 21 элемент в 15. Однако теперь используется больше элементов из стекла со сверхнизкой дисперсией: 3 ED + 1 Super ED, а вот асфериков наоборот стало меньше: теперь их всего 2. Уменьшение числа элементов, конечно, сказалось и на размерах: корпус стал компактнее и немного легче, что важно для ситуаций, когда вы носите с собой объектив на протяжение всего дня. Что касается боке, то оно очень приятное, в особенности для зум-объектива.

Очень важным стало изменение минимальной дистанции съемки: теперь это практически полноценный макрообъектив с увеличением 0.5х на всем диапазоне фокусных расстояний (0.13х у первой версии). Фокусное расстояние 200 мм позволяет снимать пугливые объекты – насекомых, мелких животных – не приближаясь к ним вплотную. Для эффективной автофокусировки используется сразу 4 линейных шаговых мотора Sony XD – по данным производителя, это позволило повысить скорость автофокуса как минимум на 20%. 3-позиционный ограничитель дистанций фокусировки позволяет выбрать предпочтительный диапазон дистанций: от 3 м до бесконечности, макро или полный диапазон. Вместе с продвинутыми алгоритмами слежения за объектами новых камер Sony все это делает наведение на резкость таким простым как никогда раньше.

Как и ранее, объектив обладает встроенным стабилизатором изображения, который может работать вместе со стабилизатором в камере (при его наличии). Корпус обладает пыле- и влагозащитой хорошего уровня: уплотнители находятся и в районе байонетного крепления, и на всех кольцах, кнопках, переключателях, стыках корпуса. Объектив также может использоваться вместе с телеконверторами 1.4х и 2х. В частности, использование TC 1.4х дает вам коэффициент увеличения 0.7х, а TC 2х – макро 1:1.

Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS II отлично дополняет новый FE 20-70mm f/4 G: вдвоем они покрывают самые популярные фокусные расстояния, от 20 до 200 мм, при этом компактность и малый вес этих объективов позволяют вам путешествовать налегке.