Объектив Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096637 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/05 Код товара: УТ-00096637 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/05 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00096637 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 1945563

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, лапа оригинал, бленда оригина

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00096637 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 1945563

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, лапа оригинал, бленда оригина

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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