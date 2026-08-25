Объектив Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096637
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/05
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Код товара: УТ-00096637
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 1945563
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, лапа оригинал, бленда оригина
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