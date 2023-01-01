Описание

Усовершенствованный телеобъектив G Master 70-200mm F2.8. Благодаря полной силе новейших технологий Sony, самый легкий в мире телеобъектив G Master с зумом и большой диафрагмой предлагает потрясающее разрешение и эффект боке. FE 70–200 мм F2.8 GM OSS II с улучшенной производительностью АФ может предложить весь потенциал современных продвинутых фото- и видеокамер.

Непревзойденное качество изображения

Превосходное качество изображения во всем диапазоне фокусных расстояний. Элементы — 2 асферических и 1 типа XA — обеспечивают высокое разрешение изображения. По два элемента из низкодисперсионного и сверхнизкодисперсионного стекла и один асферический элемент ED сокращает хроматические аберрации, а покрытие Nano AR Coating II от Sony подавляет блики и двоение. Доступны высокопроизводительные телеконвертеры 1,4x и 2x

Прекрасный эффект боке G Master

Красивый боке G Master благодаря передовой оптической конструкции, диафрагме F2.8 и 11 лезвиям устройства диафрагмы. Поверхность элемента типа XA, выполненная с точностью 0,01 микрона, подавляет кольцеобразное боке, а новое устройство диафрагмы дает естественное круглое боке. Крупный план боке, с минимальным фокусным расстоянием всего 0,4 м (1,32 фута) при 70 мм и 0,82 м (2,69 фута) при 200 мм, великолепен.



Быстрая и точная автофокусировка для творческого процесса

4 линейных привода Sony XD дают эффективную тягу и до 4 раз более быструю автофокусировку по сравнению с предыдущей моделью. Отслеживание и одновременное масштабирование стало лучше прибл. на 30 % по сравнению с предыдущей моделью. И шанс поймать в кадре, например, приближающегося бегуна на короткой дистанции становится значительно выше.

Профессиональные возможности видеосъемки

Новейший объектив снижает уровень «дыхания» фокуса, а также сокращает смещение фокуса и оси при масштабировании. Линейные приводы XD и новый привод диафрагмы способствуют тихой работе. У этого объектива даже есть независимые кольца для управления фокусом, зумом и диафрагмой, с переключателем щелчка на кольце диафрагмы. Ручная фокусировка с линейным откликом от Sony обеспечивает прямое отзывчивое ручное управление фокусом.



Самый легкий в своем классе

Этот объектив дает превосходное оптическое качество и АФ с самым легким зумом F2.8 70–200 мм. За счет линейных приводов XD и деталей корпуса из магниевого сплава вес составляет всего 1045 граммов (36,9 унции), примерно на 29% легче предыдущей модели. Удобство работы и обращения с камерой благодаря постоянной длине корпуса и балансу новой конструкции. Общая краткая информация о продукте, в которой показано расположение щелчка и блокировки диафрагмы и кольца фокусировки.

Надежность и управляемость профессионального уровня

Такие функции, как постоянная прямая ручная фокусировка, ручная фокусировка с линейным откликом и ограничитель диапазона фокусировки обеспечивают гибкое управление. Контроль над экспозицией с кольцом диафрагмы с переключателем щелчков и блокировкой. Четкие кадры за счет 3 режимов оптической стабилизации, надежность в сложных условиях с пыле- и влагозащитой и фтористым покрытием переднего элемента.