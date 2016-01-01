Объектив Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS
Код товара : УТ-00066231
Артикул : @ SEL70200GM.SYX
199 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
1480 г
Размеры
88 x 200 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
77
Конструкция объектива
23 элементов в 18 группах
Минимальная диафрагма
f/22
Минимальная дистанция фокусировки
0,96 м
Угол поля зрения
23° - 8°
Байонет
Sony E
Максимальное фокусное расстояние, мм
200
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Комплектация
Комплектация
Крепёж для штатива, передняя защитная крышка объектива диаметром 77 мм, задняя защитная крышка объектива, чехол для объектива, бленда
Описание
FE 70-200 мм F2,8 GM OSS - эта новая флагманская модель телефото зум-объектива обеспечивает необычайную резкость и четкость во всем диапазоне фокусных расстояний зума благодаря трем усовершенствованным элементам объектива – асферический элемент XA, и элементы из Super ED и ED стекла, а также покрытию Nano AR.
Новый объектив FE 70-200мм F2.8 GM OSS оснащен системой плавающей фокусировки, впервые реализованной для зум-объектива, которая позволяет достичь минимального расстояния фокусировки всего 0,96 м и обеспечивает оптимизацию работы автофокуса при съемке как фото, так и видео. Объектив оснащен SSM-приводом (Super Sonic Motor) и двумя линейными двигателями, которые действуют совместно для быстрого перемещения больших элементов объектива – задача, которая требует высокого уровня управления приводом и обеспечивает точность автофокусировки. Новая модель имеет также встроенную оптическую систему стабилизации изображения Optical SteadyShot™ для четкого и резкого изображения объектов при любых фокусных расстояниях, а также поворачивающееся крепление штатива, которое позволяет при необходимости быстро снять камеру со штатива.
Новый 70-200мм телефото зум-объектив защищен от пыли и влаги и имеет фторопластовое покрытие на фронтальной поверхности. Предусмотрена также кнопка блокировки фокусировки и ограничитель диапазона фокусировки.
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