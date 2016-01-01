FE 70-200 мм F2,8 GM OSS - эта новая флагманская модель телефото зум-объектива обеспечивает необычайную резкость и четкость во всем диапазоне фокусных расстояний зума благодаря трем усовершенствованным элементам объектива – асферический элемент XA, и элементы из Super ED и ED стекла, а также покрытию Nano AR.

Новый объектив FE 70-200мм F2.8 GM OSS оснащен системой плавающей фокусировки, впервые реализованной для зум-объектива, которая позволяет достичь минимального расстояния фокусировки всего 0,96 м и обеспечивает оптимизацию работы автофокуса при съемке как фото, так и видео. Объектив оснащен SSM-приводом (Super Sonic Motor) и двумя линейными двигателями, которые действуют совместно для быстрого перемещения больших элементов объектива – задача, которая требует высокого уровня управления приводом и обеспечивает точность автофокусировки. Новая модель имеет также встроенную оптическую систему стабилизации изображения Optical SteadyShot™ для четкого и резкого изображения объектов при любых фокусных расстояниях, а также поворачивающееся крепление штатива, которое позволяет при необходимости быстро снять камеру со штатива.

Новый 70-200мм телефото зум-объектив защищен от пыли и влаги и имеет фторопластовое покрытие на фронтальной поверхности. Предусмотрена также кнопка блокировки фокусировки и ограничитель диапазона фокусировки.