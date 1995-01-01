Непревзойденное качество изображения серии G Master и передовые технологии автофокусировки воплощены в объективе с фокусным расстоянием 600 мм, который задает новые стандарты возможностей для сверхдлиннофокусных объективов. Благодаря невероятно легкому и компактному корпусу вместе с камерой Sony Alpha вы получаете идеально сбалансированную и мобильную систему, позволяющую с невероятной легкостью – даже при съемке с рук – запечатлевать мельчайшие детали диких животных, к которым невозможно подойти вплотную. Кроме того, объектив отлично подходит для съемки спорта, самолетов, поездов и других объектов. FE 400mm f/4.5 GM и FE 600mm f/6.3 GM были выпущены одновременно, объективы практически идентичны по размерам и весу (600 мм на пару см длиннее), а также используют очень похожие оптические схемы.

Компактный и легкий супертелеобъектив

Этот высокопроизводительный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 600 мм и диафрагмой F6.3 – самый легкий в мире в своем классе (на момент анонса): он весит всего 995 г без штативного кольца. Сочетание оптики серии G Master и новейшей механической конструкции позволило добиться невероятно малого веса и удобства в обращении, снижая утомляемость при съемке с рук и обеспечивая при этом превосходное качество изображения. Общая длина объектива составляет всего 263 мм, что гарантирует исключительную мобильность.

Потрясающая резкость и детализация в лучших традициях G Master

Использование элементов из стекла Super ED (со сверхнизкой дисперсией) и ED в передовой оптической схеме сводит к минимуму аберрации, обеспечивая высокое разрешение, достойное бренда G Master. Фирменное покрытие Sony Nano AR Coating II эффективно подавляет блики и двоение изображения, гарантируя исключительную четкость и контрастность даже при контровом свете. 11-лепестковая циркулярная диафрагма и тщательно скорректированная сферическая аберрация создают мягкое, красивое боке, характерное для объективов G Master.

Автофокус, уверенно справляющийся со сложными объектами

Два линейных привода Sony XD (Extreme Dynamic) с высокой тяговой мощностью в сочетании с передовым алгоритмом управления позволяют полностью раскрыть потенциал скорости и точности автофокусировки новейших камер. Наведение на резкость и отслеживание объекта происходят быстро, точно и бесшумно. Объектив уверенно отслеживает и фиксирует непредсказуемые движения спортсменов (в игровых видах спорта) и диких животных (включая птиц), даже при серийной съемке со скоростью 120 кадров/с на камеру α9 III.

Расширенные возможности съемки и управления

Система оптической стабилизации изображения с переключаемыми режимами обеспечивает четкость снимков при съемке с рук. Совместная работа объектива и совместимой камеры позволяет добиться еще более эффективной стабилизации. Четыре кнопки удержания фокуса и функциональное кольцо можно настроить по своему усмотрению, а переключатели режима Full Time DMF (постоянная ручная фокусировка) и ограничителя диапазона фокусировки обеспечивают гибкость управления фокусом. При использовании дополнительного телеконвертера фокусное расстояние можно увеличить до 1200 мм.

Надежность в сложных условиях съемки

Пыле- и влагозащищенная конструкция гарантирует надежную работу на открытом воздухе, где мелкий дождь или пыль могли бы стать помехой. На переднюю линзу нанесено фтористое покрытие, которое предотвращает налипание загрязнений и облегчает очистку поверхности.

Характеристики