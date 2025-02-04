Стандартный дискретный объектив с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной светосилой f/1.8 обеспечивает высокую контрастность и резкость и подходит для полнокадровых камер с байонетом Е. Он позволяет добиться выразительного размытия фона и выделить объект в кадре. Благодаря большому отверстию диафрагмы можно снимать с рук в условиях низкой освещенности и получать резкие и четкие изображения.

Максимальная светосила f/1.8 для широких творческих возможностей

Знаменитый уровень контрастности и резкости оптики ZEISS позволят раскрыть весь потенциал полнокадровых камер с байонетом E, а максимальная светосила f/1.8 идеально подходит для создания красивого эффекта дефокусировки.

Sony и Zeiss объединяют усилия для достижения лучшего качества изображений

Прецизионная оптическая конструкция объединяет в себе лучшие технологии ZEISS и Sony, в том числе покрытие T* для снижения уровня всех видов аберрации, и обеспечивает поразительную резкость и контрастность изображения по всей площади кадра.

Плавная дефокусировка повышает глубину и объем изображения

Передовая оптическая конструкция и 9-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивают красивое размытие фона и естественным образом распределяет свет в кадре для достижения глубины и объема изображения.

Уверенность при съемке в любой ситуации

Пылевлагозащищенная конструкция этого объектива гарантирует надежность и отказоустойчивость в самых разнообразных и сложных условиях съемки.