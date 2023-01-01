Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
Код товара : УТ-00066627
Артикул : @ SEL55F18Z.AE
72 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
43° (35 мм), 29° (APS-C)
Конструкция объектива
7 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
281 г
Размеры товара
64.4 x 70.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки объектива передняя и задняя, бленда ALC-SH13, футляр
Описание
Стандартный дискретный объектив с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной светосилой f/1.8 обеспечивает высокую контрастность и резкость и подходит для полнокадровых камер с байонетом Е. Он позволяет добиться выразительного размытия фона и выделить объект в кадре. Благодаря большому отверстию диафрагмы можно снимать с рук в условиях низкой освещенности и получать резкие и четкие изображения.
Максимальная светосила f/1.8 для широких творческих возможностей
Знаменитый уровень контрастности и резкости оптики ZEISS позволят раскрыть весь потенциал полнокадровых камер с байонетом E, а максимальная светосила f/1.8 идеально подходит для создания красивого эффекта дефокусировки.
Sony и Zeiss объединяют усилия для достижения лучшего качества изображений
Прецизионная оптическая конструкция объединяет в себе лучшие технологии ZEISS и Sony, в том числе покрытие T* для снижения уровня всех видов аберрации, и обеспечивает поразительную резкость и контрастность изображения по всей площади кадра.
Плавная дефокусировка повышает глубину и объем изображения
Передовая оптическая конструкция и 9-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивают красивое размытие фона и естественным образом распределяет свет в кадре для достижения глубины и объема изображения.
Уверенность при съемке в любой ситуации
Пылевлагозащищенная конструкция этого объектива гарантирует надежность и отказоустойчивость в самых разнообразных и сложных условиях съемки.