Объектив Sony FE 50mm f/2.8 Macro
Код товара : УТ-00067444
Артикул : @ SEL50M28.SYX
64 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.16 м
Угол поля зрения
47° (35 мм), 32° (APS-C)
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах (1 асферический, 1 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
236 г
Размеры товара
70.8 x 71 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Легкий и компактный макрообъектив Sony FE 50mm f/2.8 Macro. За счет меньшего фокусного расстояния по сравнению с 90-100 мм моделями, данный объектив обеспечивает большую глубину резкости и значительно более широкий угол поля зрения, что может пригодиться для съемки объекта в его окружении. Кроме того, объектив позволяет вести съемку с расстояния в несколько сантиметров от переднего края объектива. Защита от пыли и влаги облегчает использование объектива вне студии.
Ограничитель диапазона автофокусировки с тремя положениями (весь диапазон, 0.16 - 0.3 м и 0.3 м - бесконечность) позволяет ускорить процесс наведения на резкость в сложных условиях. Кроме того, на корпусе расположена кнопка блокировки автофокуса и переключатель ручной / автоматической фокусировки.
Оптическая схема включает 1 асферический элемент и 1 элемент с экстра-низким коэффициентом рассеивания (ED), которые позволяют скорректировать хроматические аберрации, а именно хроматизм положения (который невозможно исправить программно при постообработке), и геометрическую дисторсию.
По цене объектив ориентирован на широкий круг пользователей - от профессионалов до увлекающихся любителей. Помимо непосредственно макросъемки, его можно использовать в предметной съемке, репродукции, технической съемке, да и просто для повседневной съемки.