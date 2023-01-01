Описание

Легкий и компактный макрообъектив Sony FE 50mm f/2.8 Macro. За счет меньшего фокусного расстояния по сравнению с 90-100 мм моделями, данный объектив обеспечивает большую глубину резкости и значительно более широкий угол поля зрения, что может пригодиться для съемки объекта в его окружении. Кроме того, объектив позволяет вести съемку с расстояния в несколько сантиметров от переднего края объектива. Защита от пыли и влаги облегчает использование объектива вне студии.

Ограничитель диапазона автофокусировки с тремя положениями (весь диапазон, 0.16 - 0.3 м и 0.3 м - бесконечность) позволяет ускорить процесс наведения на резкость в сложных условиях. Кроме того, на корпусе расположена кнопка блокировки автофокуса и переключатель ручной / автоматической фокусировки.

Оптическая схема включает 1 асферический элемент и 1 элемент с экстра-низким коэффициентом рассеивания (ED), которые позволяют скорректировать хроматические аберрации, а именно хроматизм положения (который невозможно исправить программно при постообработке), и геометрическую дисторсию.

По цене объектив ориентирован на широкий круг пользователей - от профессионалов до увлекающихся любителей. Помимо непосредственно макросъемки, его можно использовать в предметной съемке, репродукции, технической съемке, да и просто для повседневной съемки.