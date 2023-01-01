Описание

Стандартный объектив профессиональной линейки G Master обеспечивает высокую резкость по всему полю изображения, а также мягкое размытие фона, позволяющая выделить объект из его окружения. Оптическая схема включает целых 14 элементов в 11 группах, 3 из них специальные: 2 «экстремально асферических» XA и один со сверхнизкой дисперсией ED. XA элементы позволяют скорректировать дисторсию, кому и другие виды аберраций, при этом они не вызывают появление «луковых колец» боке, как обычные асферики. ED элемент исправляет хроматические аберрации (кайму ложных цветов по границам объектов). Новое просветляющее покрытие Nano AR Coating II существенно снижает вероятность появления ореолов при съемке с контровым светом, а 11-лепестковая скругленная диафрагма создает приятные округлые блики от расфокусированных источников света в кадре.

Усовершенствованный линейный шаговый привод автофокуса XD обеспечивает быстрое и точное наведение, а также слежение за объектом. Объектив оптимизирован для съемки видео: кольцо диафрагмы может работать как с отсечками, так и полностью плавно, также на корпусе расположен рычажок фиксации диафрагмы, а ручная фокусировка работает стабильно и точно благодаря линейному отклику (Linear Response MF).

Корпус защищен от пыли и влаги: все стыки снабжены соответствующими уплотнителями. Объектив получился достаточно компактным и легким, что делает его комфортным в повседневной работе, а также упрощает балансировку на штативах, стабилизаторах и подвесах. Объектив отлично подходит для портретной и пейзажной съемки, съемки в путешествиях и так далее.