Высокоскоростной портретный зум

Уникально быстрый и универсальный объектив FE 50-150mm f/2 GM от Sony - это зум для съемки нормальных и коротких фотографий, отличающийся впечатляюще яркой постоянной максимальной диафрагмой f/2. Этот объектив идеально подходит для съемки портретов, свадеб, мероприятий, спорта в помещениях и на близких расстояниях, а также для фотографов и видеографов, желающих заменить несколько объективов одним быстрым зумом без ущерба для скорости.

Производительность G Master

Знак G Master от Sony присваивается оптике с самыми высокими характеристиками, обеспечивающей максимальную резкость, плавное боке, максимальную скорость и наилучшую общую производительность. Объектив 50-150 мм f/2 отвечает всем этим требованиям, поскольку он призван стать однообъективной заменой нескольким объективам.

Постоянная максимальная диафрагма f/2 на целую ступень больше, чем у объектива f/2.8, что позволяет этому зуму еще лучше проявить себя в условиях недостаточного освещения и обеспечивает еще больший контроль над глубиной резкости и разделением объекта и фона. Элементы XA, Super ED, асферические элементы и элементы ED обеспечивают высокую резкость и плавную передачу изображения, что подходит для съемки самых разных объектов - от архитектуры и пейзажей до портретной и свадебной съемки.

Покрытие Nano AR II подавляет блики, обеспечивая насыщенный контраст и яркие цвета в различных условиях освещения. Конструкция с плавающим фокусом поддерживает высокое качество изображения во всем диапазоне фокусировки, обеспечивая резкость от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки 40 см. Закругленная 11-лепестковая диафрагма обеспечивает плавное и круглое боке.

Разработан для гибридных съемок

Объектив 50-150mm f/2 GM, одинаково хорошо подходящий для фото- и киносъемки, имеет в своей конструкции ряд полезных функций, способствующих его гибридному использованию. Четыре линейных мотора XD (extreme dynamic) обеспечивают быструю и отзывчивую автофокусировку, а также бесшумную и плавную работу. Система фокусировки совместима с непрерывной съемкой со скоростью до 120 кадров в секунду или высокоскоростной видеозаписью со скоростью до 240 кадров в секунду.

Внутренняя фокусировка обеспечивает высокую скорость фокусировки и сохраняет длину объектива во время использования. Внутренний зум сохраняет общую длину объектива во время работы, а также поддерживает постоянный центр тяжести для более удобного использования на кардане или штативе. Дыхание фокуса было значительно уменьшено оптически, и объектив поддерживает функцию Breathing Compensation в некоторых камерах для эффективного устранения смещения угла обзора при изменении положения зума.

Кольцо ручной диафрагмы может быть отключено для плавного и бесшумного переключения, а плавность зума также может быть настроена на плавную или тугую для более точного управления. Объектив весит 1340 г, однако большая часть этого веса приходится на заднюю часть объектива, что обеспечивает сбалансированную конструкцию, способствующую удобному использованию в руках.

Портативный и шустрый

Несмотря на огромную максимальную диафрагму и универсальный диапазон, объектив имеет портативную и относительно легкую конструкцию, которая подходит для съемки с рук и повседневного использования. Кольцо ручной диафрагмы обеспечивает тактильное управление экспозицией, его можно снять для плавного и бесшумного перемещения диафрагмы или зафиксировать в положении 'A' для переключения диафрагмы с помощью камеры.

Две программируемые кнопки удержания фокуса и переключатель режима фокусировки обеспечивают интуитивное управление фокусом. Переключатель плавности зума для изменения крутящего момента кольца зума между плавным и тугим. В гибридной конструкции используются как металлические, так и пластиковые компоненты для обеспечения максимальной прочности и малого веса.

Пыле- и влагозащищенная конструкция включает резиновые прокладки на каждом шве и резиновое кольцо, уплотняющее байонет объектива, для обеспечения безопасности при работе в неблагоприятных погодных условиях. Передний элемент объектива имеет фторсодержащее покрытие, которое отталкивает воду, масло и другие загрязнения и облегчает чистку объектива. Входящая в комплект бленда оснащена кнопкой блокировки и окошком для фильтров, что облегчает настройку вращающихся фильтров (например, поляризаторов, переменных ND).

Характеристики