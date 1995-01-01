Описание

Интуитивное управление, металлический корпус и четкая оптика

Металлический (алюминиевый) корпус объектива (включая бленду), а также выгравированные отметки фокусного расстояния и диафрагмы подчеркивают все достоинства сборки. Ультракомпактная и легкая конструкция объектива G, кольцо диафрагмы и ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивают высокое качество изображения, а также интуитивное управление, которое превращает съемку в настоящее удовольствие.

Компактная и легкая конструкция для удобной переноски и съемки

Механическая конструкция объектива реализует все преимущества современной оптической системы с оптимальным размещением трех асферических элементов. Объектив идеально подходит для повседневной городской фото- и видеосъемки с подвесом. Благодаря компактной конструкции этот объектив очень портативный, поэтому он может быть интересен как пользователям полнокадровых камер, так и владельцам камер APS-C.



Высокое разрешение по всей площади изображения благодаря передовой оптической системе

Высокое качество и разрешение по всей площади изображения достигаются за счет трех передовых асферических элементов. Они компенсируют различные аберрации, обеспечивая высокое разрешение во всех областях изображения, даже при максимально открытой апертуре и небольшой глубине резкости.



Красивый и натуральный эффект боке

7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G.

Портрет человека, снятый с помощью автофокусировки по глазам



Двойные линейные приводы для быстрой, точной и тихой автофокусировки

Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео.

Отличное качество при съемке крупным планом

Минимальное фокусное расстояние в 28 см (АФ) / 25 см (РФ) обеспечивает отличное качество при съемке крупным планом. Объектив будет полезен во многих ситуациях, например при съемке крупным планом цветов или небольших объектов, которые можно найти в городе, с применением размытого фона для их выделения.



Простота и надежность

Несмотря на компактность, объектив имеет кнопку удержания фокусировки, переключатель режимов фокусировки, кольцо апертуры, переключатель щелчка апертуры и функцию ручной фокусировки с линейным откликом для удобной съемки. Алюминиевое покрытие на корпусе и бленде объектива обеспечивает его высокую прочность и износостойкость. А пылевлагозащищенная конструкция

— надежность даже при уличной съемке в неблагоприятных условиях.