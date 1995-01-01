Сочетание высочайшего качества изображения серии G Master и передовых технологий автофокусировки воплотилось в объективе с фокусным расстоянием 400 мм, который задает новые стандарты возможностей для своего класса. Благодаря невероятно легкому и компактному корпусу вместе с камерой Sony Alpha вы получаете идеально сбалансированную и мобильную систему, позволяющую – даже при съемке с рук – получать четкие снимки дикой природы, спортивных состязаний, самолетов, поездов и других объектов. Откройте для себя новые горизонты свободы: объектив совместим с телеконвертерами Sony, что позволяет получить 560mm f/6.3 и 800mm f/9 при необходимости.

FE 400mm f/4.5 GM и FE 600mm f/6.3 GM были выпущены одновременно, объективы практически идентичны по размерам и весу (600 мм на пару см длиннее), а также используют очень похожие оптические схемы.

Компактный и легкий супертелеобъектив

Этот высокопроизводительный сверхдлиннофокусный объектив 400mm F4.5 – самый легкий в своем классе (на момент анонса, всего 994 г без штативного кольца). Уникальное сочетание оптики серии G Master и передовой механической конструкции позволило добиться невероятно малого веса и удобства в обращении, снижая утомляемость при съемке с рук, и при этом обеспечивая превосходное качество изображения. Длина объектива составляет всего 242 мм, что гарантирует исключительную мобильность.

Потрясающая резкость и детализация в лучших традициях G Master

Использование элементов из стекла Super ED (со сверхнизкой дисперсией) и ED в современной оптической схеме сводит к минимуму аберрации, одновременно обеспечивая высокое разрешение, соответствующее стандартам серии G Master. Фирменное покрытие Sony Nano AR Coating II эффективно подавляет блики и двоение изображения, гарантируя исключительную четкость и контрастность даже при контровом свете. 11-лепестковая круговая диафрагма и точная коррекция сферической аберрации создают мягкое, красивое боке, характерное для объективов G Master.

Надежный автофокус для съемки сложных объектов

Два линейных привода Sony XD (extreme dynamic) с высокой тяговой мощностью в сочетании с передовым алгоритмом управления позволяют полностью раскрыть потенциал скорости и точности автофокусировки новейших камер Alpha. Наведение на резкость и отслеживание объекта происходят быстро, точно и бесшумно. Объектив уверенно отслеживает и фиксирует хаотичные движения диких животных или динамичные спортивные сцены, даже при серийной съемке со скоростью 120 кадров/с на камеру α9 III.

Расширенные возможности съемки и управления

Система оптической стабилизации изображения с 3 переключаемыми режимами работы обеспечивает четкость снимков при съемке с рук. Совместная работа стабилизаторов в объективе и в камере позволяет добиться еще более эффективной стабилизации. Четыре кнопки удержания фокуса (Focus Hold) и функциональное кольцо (Function Ring) можно настроить по своему усмотрению, а ограничители диапазона фокусировки и режим Full Time DMF (постоянная ручная коррекция фокуса) обеспечивают гибкость управления. При использовании дополнительного телеконвертера фокусное расстояние можно увеличить вплоть до 800 мм.

Надежность в сложных условиях съемки

Пыле- и влагозащищенная конструкция гарантирует надежную работу на открытом воздухе, где легкий дождь или пыль могли бы стать помехой. На переднюю линзу нанесено фтористое покрытие, которое предотвращает налипание загрязнений и облегчает очистку поверхности.

Характеристики