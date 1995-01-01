Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
Товар не найден
Описание
Совершенство от ZEISS
Компания ZEISS AG, основанная в 1846 г., имеет безупречную репутацию в области разработки оптики для камер. Ее объективы знамениты своей потрясающей четкостью, яркостью, разрешением и контрастностью. В этом объективе используется знаменитое покрытие ZEISS T*, которое уменьшает внутренние отражения для снижения бликов и двоения изображения.
Круговая диафрагма для плавного эффекта боке: мягкий эффект дефокусировки
Вместо стандартной диафрагмы объектива в форме многоугольника, этот объектив имеет 7-лепестковую круглую диафрагму для более естественной, скругленной дефокусировки или эффекта ‘боке’.
Превосходные оптические характеристики
Для повышения эффективности, асферические элементы объектива сохраняют высокую контрастность (даже с широко открытой диафрагмой), а также сводят к минимуму искажение и делают изображение менее плоским.
Быстрая фокусировка:
Благодаря механизму внутренней фокусировки корпус объектива не движется, что делает конструкцию более компактной, отклик автофокуса - более быстрым, а также сокращает минимальную дистанцию фокусировки.
Пылевлагозащищенная конструкция.
Описание производителя.
Характеристики
- Байонет: Sony FE
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1/2.8
- Минимальная диафрагма: 1/22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
- Угол поля зрения: 63° (35 мм), 44° (APS-C)
- Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах
- Диаметр светофильтра: 49 мм
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Вес: 120 г
- Размеры: 61.5 х 36.5 мм
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH129