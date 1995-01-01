Совершенство от ZEISS

Компания ZEISS AG, основанная в 1846 г., имеет безупречную репутацию в области разработки оптики для камер. Ее объективы знамениты своей потрясающей четкостью, яркостью, разрешением и контрастностью. В этом объективе используется знаменитое покрытие ZEISS T*, которое уменьшает внутренние отражения для снижения бликов и двоения изображения.

Круговая диафрагма для плавного эффекта боке: мягкий эффект дефокусировки

Вместо стандартной диафрагмы объектива в форме многоугольника, этот объектив имеет 7-лепестковую круглую диафрагму для более естественной, скругленной дефокусировки или эффекта ‘боке’.

Превосходные оптические характеристики

Для повышения эффективности, асферические элементы объектива сохраняют высокую контрастность (даже с широко открытой диафрагмой), а также сводят к минимуму искажение и делают изображение менее плоским.

Быстрая фокусировка:

Благодаря механизму внутренней фокусировки корпус объектива не движется, что делает конструкцию более компактной, отклик автофокуса - более быстрым, а также сокращает минимальную дистанцию фокусировки.

Пылевлагозащищенная конструкция.

Описание производителя.

Характеристики