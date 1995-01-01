Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)

  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
  • Zeiss Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA (SEL-35F28Z)
Код товара:УТ-00090096
Артикул:@ SEL35F28Z.AE

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Совершенство от ZEISS
Компания ZEISS AG, основанная в 1846 г., имеет безупречную репутацию в области разработки оптики для камер. Ее объективы знамениты своей потрясающей четкостью, яркостью, разрешением и контрастностью. В этом объективе используется знаменитое покрытие ZEISS T*, которое уменьшает внутренние отражения для снижения бликов и двоения изображения.

Круговая диафрагма для плавного эффекта боке: мягкий эффект дефокусировки
Вместо стандартной диафрагмы объектива в форме многоугольника, этот объектив имеет 7-лепестковую круглую диафрагму для более естественной, скругленной дефокусировки или эффекта ‘боке’.

Превосходные оптические характеристики
Для повышения эффективности, асферические элементы объектива сохраняют высокую контрастность (даже с широко открытой диафрагмой), а также сводят к минимуму искажение и делают изображение менее плоским.

Быстрая фокусировка:
Благодаря механизму внутренней фокусировки корпус объектива не движется, что делает конструкцию более компактной, отклик автофокуса - более быстрым, а также сокращает минимальную дистанцию фокусировки.

Пылевлагозащищенная конструкция.

Описание производителя.

Характеристики

  • Байонет: Sony FE
  • Фокусное расстояние: 35 мм
  • Относительное отверстие: 1/2.8
  • Минимальная диафрагма: 1/22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
  • Угол поля зрения: 63° (35 мм), 44° (APS-C)
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 120 г
  • Размеры: 61.5 х 36.5 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH129