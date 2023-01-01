Умеренно-широкоугольный объектив с высокой светосилой, хорошо подходит для уличной фотографии и фото в путешествиях, ростовых и поясных портретов, жанра. Небольшой, легкий, недорогой (для современного полнокадрового объектива) – отличный выбор для начинающих и совершенствующихся фотографов. 1 асферический элемент обеспечивает коррекцию аберраций. На корпусе расположена кнопка удержания автофокуса, которую также можно настроить на другие функции – например, на фокусировку по глазам. Линейный шаговый мотор обеспечивает плавное и быстрое наведение на резкость. Минмальная дистанция фокусировки составляет всего 0.22 м, обеспечивая интересные кадры с крупными планами (увеличение 0.24х). Конструкция корпуса обладает защитой от пыли и влаги.