Объектив Sony FE 35mm f/1.8 (SEL-35F18F)
Код товара : УТ-00066626
Артикул : @ SEL35F18F.SYX
67 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.22 м
Угол поля зрения
63° (35 мм), 44° (APS-C)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
280 г
Размеры товара
65.6 х 73 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH159
Описание
Умеренно-широкоугольный объектив с высокой светосилой, хорошо подходит для уличной фотографии и фото в путешествиях, ростовых и поясных портретов, жанра. Небольшой, легкий, недорогой (для современного полнокадрового объектива) – отличный выбор для начинающих и совершенствующихся фотографов. 1 асферический элемент обеспечивает коррекцию аберраций. На корпусе расположена кнопка удержания автофокуса, которую также можно настроить на другие функции – например, на фокусировку по глазам. Линейный шаговый мотор обеспечивает плавное и быстрое наведение на резкость. Минмальная дистанция фокусировки составляет всего 0.22 м, обеспечивая интересные кадры с крупными планами (увеличение 0.24х). Конструкция корпуса обладает защитой от пыли и влаги.