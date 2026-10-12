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Объектив Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4) (б/у)

  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
  • FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (состояние 4)
Код товара:УТ-00098054
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-12/07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00098054

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Механизм зума не доходит до 28мм
Пробег: нет информации
S/n: 0511592
Комплектация: Объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.