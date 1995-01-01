Стандартный зум-объектив, покрывающий широкий диапазон фокусных расстояний, сохраняя при этом исключительно высокую (для зума) светосилу f/2. Прекрасный выбор для свадебных и репортажных фотографов, а также для всех прочих сюжетов, когда требуется быстро перейти от широкой перспективе к фокусу на отдельных деталях, в особенности при слабом освещении. Прекрасно справляется как с фотографией (в том числе с высокоскоростной съемкой), так и со съемкой творческих видео.

Оптическая схема состоит из 20 элементов в 14 группах, и обратите внимание, сколько в ней специальных элементов: 3 экстремально асферических (XA), 3 асферических, 1 низкодисперсионный (ED) и 3 сверхнизкодисперсионных (Super ED). Как можно видеть и на графиках MTF от производителя, и в результатах независимых тестирований, объектив обладает очень высокой резкостью по всему полю изображения, в чем превосходит даже многие фикс-фокальные объективы. Наибольшая резкость обеспечивается на фокусном расстоянии 70 мм, при движении в широкоугольную сторону он намного снижается на самых границах кадра, но весь центральный круг остается звеняще резким всегда.

Что касается других аберраций, объектив на удивление здорово справляется с хроматикой, даже без использования цифровых коррекций. Ее практически не видно даже в экстремальных ситуациях со съемкой ярких солнечных зайчиков на блестящих поверхностях. Не менее хорошо исправлено виньетирование – оно едва заметно даже на полностью открытой диафрагме с отключенными коррекциями. Немного хуже обстоит дело с геометрической дисторсией – на 28 мм можно увидеть бочкообразные искажения, на 70 мм – чуть заметную подушкообразную дисторсию, обе легко убираются автоматическими коррекциями в камере или в фоторедакторе. Отлично исправлена кома: мелкие источники света (такие как звезды на ночном небе или отдаленные фонари при съемке городского пейзажа) практически полностью сохраняют свою округлую форму. Благодаря 11-лепестковой скругленной диафрагме блики от расфокусированных источников света сохраняют округлость даже при диафрагмировании на несколько ступеней. Единственным слабым местом является устойчивость перед ярким контровым светом: если такой яркий источник как, например, солнце, светит прямо в кадр, можно поймать очень много разноцветных бликов и ореолов, а также получить сильную потерю контраста (flare). С менее яркими источниками (например, уличными фонарями) объектив справляется отлично, в этом помогает просветляющее покрытие Nano AR Coating второго поколения.

Боке (характер размытия фоновых объектов) у Sony FE 28-70mm f/2 GM также можно сравнить с рисунком фикс-фокальных объективов. Очень приятное и мягкое размытие, без какой-либо резкой контуризации, нервозности – даже при наличии множества мелких деталей на заднем плане. Блики округлые и однородные, без пористой структуры, но по краям кадра можно получить эффект «кошачьих глазок» (вытянутых овалов) – результат механического виньетирования.

Автофокус осуществляется с помощью 4 (!) линейных моторов, которые Sony называет XD, и нескольких групп линз, сдвигающихся разнонаправленно. Четверка моторов легко справляется с достаточно крупными и тяжелыми элементами, поэтому объектив хорошо работает как в обычных, спокойных сюжетах, так и при динамичном, активном движении. Sony заявляет, что автофокус справляется со слежением за выбранным объектом даже при высокоскоростной фото- или видеосъемке (вплоть до 240 кадров/с в формате Full HD).

Объектив выполнен в пыле- и влагозащищенном корпусе, как и все модели G Master. На корпусе располагается 3 кольца (фокусировки, зума и диафрагмы), 2 кнопки Focus Hold, функции которых можно переназначить через меню камеры, и несколько переключателей. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени экспозиции, так и без отсечек, полностью плавно. Его также можно заблокировать в положении А, если вам больше нравится управлять диафрагмой через камеру. Кольцо зума имеет переключатель с 2 положения сопротивления: легкое или сильное. Кольцо фокусировки поддерживает линейный ручной фокус, длину хода можно задать через меню камеры. Корпус выполнен частично из металла, частично из пластика, бленда полностью пластиковая. У бленды сбоку имеется открывающееся окошко, позволяющее работать со светофильтрами с вращающейся оправой.

Объектив достаточно крупный, тяжелый и дорогой, поэтому для любительской, расслабленной, повседневной съемки рекомендовать его сложно. Однако если вам нужна профессиональная машина, которая постоянно и без сбоев выдает превосходное качество на любом фокусном от 28 до 70 мм и справляется с сильным недостатком света, то это ваш лучший выбор на настоящий момент.

Характеристики