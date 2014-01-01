Описание

Точная оптика для видеосъемки

Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.

Создано для профессионалов

Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.

SSM для плавного зумирования

Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.

Компактная, легкая конструкция

Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.