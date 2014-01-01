Объектив Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)
Код товара : УТ-00066612
Артикул : @ SELP28135G.SYX
224 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
1215 г
Размеры
105 х 162.5 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
95
Конструкция объектива
18 элементов в 12 группах (5 асферических, 3 элемента со сверхнизкой дисперсией)
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м (28 мм) - 0.95 м (135 мм)
Угол поля зрения
75° - 18°
Байонет
Sony E
Максимальное фокусное расстояние, мм
135
Минимальное фокусное расстояние, мм
28
Комплектация
Комплектация
крышка объектива задняя, футляр, бленда (ALC-SH135)
Описание
Точная оптика для видеосъемки
Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.
Создано для профессионалов
Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.
SSM для плавного зумирования
Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.
Компактная, легкая конструкция
Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.