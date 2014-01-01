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    Объектив Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)

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    Код товара : УТ-00066612

    Артикул : @ SELP28135G.SYX

    • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)
    • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)
    • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)
    • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)
    • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SEL-P28135G)

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    16%

    224 990 ₽

    187 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Точная оптика для видеосъемки
    Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.

    Создано для профессионалов
    Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.

    SSM для плавного зумирования
    Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.

    Компактная, легкая конструкция
    Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.