Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM
Код товара : УТ-00065922
Артикул : @ SEL24F14GM.SYX
129 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.24 м
Угол поля зрения
84° (35 мм), 61° (APS-C)
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 асферических, 3 с экстранизкой дисперсией)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
445 г
Размеры товара
75.4 х 92.4 мм
Комплектация
Комплектация
бленда: ALC-SH154, крышки передняя и задняя, чехол
Описание
Компактный объектив с потрясающим разрешением при диафрагме f/1.4. Передовые технологии объектива G Master обеспечивают прекрасную производительность, высокое разрешение и мягкий эффект боке даже при максимально открытой диафрагме f/1.4. Среди его достоинств — компактность, легкость, портативность, а также быстрая и точная автофокусировка, профессиональное управление и надежность.
Улучшенная оптика обеспечивает отличное разрешение при диафрагме f/1.4
Два асферических элемента типа XA (экстремально-асферические) позволяют достичь одинаково высокого разрешения по всей площади изображения, что соответствует строгим стандартам серии G Master. Три низкодисперсионных стекла эффективно подавляют хроматические аберрации. Инновационная оптическая конструкция также минимизирует сагиттальные блики и обеспечивает точное воспроизведение точечных источников света.
Передовая оптическая система корректно отображает точечные источники света
Новая оптическая система с двумя элементами типа XA подавляет сагиттальные блики — распространенную аберрацию в объективах с большой диафрагмой, — которые могут привести к неестественной передаче точечных источников света, более выраженной у краев изображения.
Компактный, легкий объектив с новой оптической конструкцией
Общий диаметр объектива уменьшен благодаря новой оптической конструкции с двумя асферическими элементами типа XA, один из которых установлен в передней линзе (самая большая в объективе). Это, в сочетании с новой приводной системой DDSSM для фокусировки (Direct Drive SSM), позволило значительно снизить вес объектива — он составляет всего 445 грамм. Благодаря этому он идеально подходит для компактных камер с креплением E.
Быстрая, точная и тихая АФ для фото- и видеосъемки
С новой высокомощной приводной системой DDSSM, оптимизированной для этого объектива, усилие привода примерно в три раза выше, чем в предыдущей системе. Эта система DDSSM обеспечивает более быструю, точную и тихую автофокусировку, гарантируя непревзойденную производительность при съемке фото и видео.
Профессиональные функции управления для съемки фото и видео
Настраиваемая кнопка удержания фокусировки, кольцо диафрагмы, переключатель щелчков диафрагмы, ручная фокусировка с линейным откликом, защищенный от пыли и влаги корпус и фтористое покрытие фронтального элемента для фотографий и видео.
Невероятный эффект боке благодаря объективам G Master
Улучшенная конструкция 11-лепестковой циркулярной диафрагмы и точное регулирование сферической аберрации на этапе производства позволяют получить мягкий эффект боке. А благодаря минимальному фокусному расстоянию 0,24 метра и максимальному 0,17-кратному увеличению в сочетании с широким углом обзора объектива вы сможете создавать кадры с невероятной перспективой и глубоким эффектом боке во время съемки крупным планом.