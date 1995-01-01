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    Объектив Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS

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    Код товара : УТ-00073610

    Артикул : @ SEL24240.SYX

    • FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS
    • FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS
    • FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS
    • FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS
    • FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS

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    22%

    89 990 ₽

    69 900 ₽

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Фокусное расстояние 24 мм подчеркивает визуальный эффект полного кадра
    Этот объектив открывает более широкие перспективы по сравнению с другими объективами такого типа. Это достигается за счет фокусного расстояния 24 мм в широкоугольном положении, что особенно важно при съемке в полнокадровом формате. Фокусное расстояние 24 мм позволяет внести динамическую перспективу при съемке пейзажей, архитектуры, интерьерной фотографии и не только. Превосходное разрешение сохраняется по всей площади кадра на всех фокусных расстояниях.

    10-кратный зум для съемки на любом диапазоне
    Фокусные расстояния от 24 до 240 мм охватывают широкий спектр типов фотосъемки. Теперь, собираясь в путешествие, можно оставить свой внушительный набор объективов дома, и взять с собой только один универсальный объектив, который даже поможет при съемке в динамически меняющихся условиях. Вы можете приблизиться к объекту съемки в телеположении и создавать впечатляющие ракурсы в кадре с мягким эффектом размытия заднего плана при съемке цветов и не только.

    Высокое разрешение на всех значениях зума
    Пять асферических элементов и один элемент из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокую производительность этого компактного объектива с фокусным расстоянием 24 мм. Все виды аберрации эффективно подавляются, при этом высокого разрешение обеспечивается по всей площади кадра. Усовершенствованный линейный моторизованный привод системы автофокусировки обеспечивает более быстрый и плавный отклик на всем диапазоне фокусных расстояний.

    Более четкие изображения при любом освещении
    Встроенная система оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot (OSS) позволяет с легкостью создавать четкие изображения при съемке с рук даже в телеположении, а также при съемке при искусственном освещении или даже при съемке ночных сцен. Теперь в большинстве случаем штатив можно не брать с собой!

    Высокая надежность даже в самых суровых условиях
    Конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает надежную работу в сложных условиях съемки. Уверенность при съемке под дождем или при сильном ветре.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.