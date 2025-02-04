Качественный и компактный универсальный объектив для фото- и видеосъемки. Улучшенная оптическая схема с асферическими и низкодисперсными элементами обеспечивает высокую резкость и приятное, мягкое размытие фона, а также свободу от оптических аберраций. Новейшее просветляющее покрытие с игольчатой структурой Nano AR Coating еще эффективнее подавляет блики и превосходно передает контрастность изображения. Быстрый и плавный автофокус обеспечивается с помощью привода Direct Drive SSM. Передняя линза обладает фтористым покрытием с водоотталкивающими и олеофобными свойствами, а конструкция корпуса обладает защитой от проникновения пыли и брызг воды. Отличный выбор для съемки в путешествиях.

Легкий, компактный, универсальный зум-объектив

Раскрытие диафрагмы f/4 при любом фокусном расстоянии (24–105 мм) гарантирует высокое качество изображений. Кроме превосходных оптических характеристик, объектив G Lens имеет легкую конструкцию с байонетом Е, благодаря чему его удобно переносить и использовать. А надежность и быстрая точная автофокусировка делают этот зум-объектив поистине универсальным.

Отличное качество изображений при любом фокусном расстоянии

Улучшенная оптика обеспечивает высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний. Четыре асферических элемента эффективно уменьшают аберрации, а низкодисперсионное стекло сводит к минимуму хроматические аберрации. Циркулярная диафрагма и подавление сферических аберраций открывают новые возможности для съемки, позволяя добиваться красивого эффекта боке и естественного распределения света, подчеркивающих резкость изображения в фокусе.

Компактный универсальный объектив

Отличные оптические характеристики и мощный зум объединились в небольшом легком объективе весом всего 663 г (23,4 унции), который подходит для съемки в любых условиях и очень удобен в эксплуатации благодаря компактной легкой конструкции с байонетом Е. А минимальное фокусное расстояние в 0,38 м (1,25 фута) в сочетании со встроенной оптической стабилизацией изображения обеспечивают невероятное качество каждого кадра.

Диафрагма f/4 и быстрая, точная, тихая автофокусировка

Раскрытие диафрагмы f/4 обеспечивает стабильную яркость во всем диапазоне фокусных расстояний. Автофокусировка с приводом DDSSM от Sony работает быстро, точно и тихо, а точная оптическая конструкция минимизирует колебания угла обзора при изменении фокусного расстояния. Всё это делает FE 24-105mm F4 G OSS идеальным как для фото-, так и для видеосъемки.

Надежность и функциональность профессионального уровня

Фронтальный элемент объектива имеет фтористое покрытие, которое защищает его от загрязнения и намокания. А в случае необходимости остатки воды или масла легко стираются с поверхности. Настраиваемая кнопка удержания фокусировки, а также влаго- и пылезащищенный корпус2 гарантируют надежную работу в любых условиях.