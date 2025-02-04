Объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II обеспечивает динамическую широкоугольную перспективу, высокое разрешение и превосходное боке. Высокая светосила позволяет эффектно размывать фон, а также снимать в условиях освещения, далеких от идеальных. Оптическая схема включает 15 элементов в 12 группах, при этом половина из них относится к специальным: 5 асферических линз (из них 3 экстремально асферические) и несколько низкодисперсионных. Это позволяет уверенно контролировать дисторсию, кривизну поля, хроматические и другие аберрации оптики, а также обеспечивает захватывающую резкость по всему полю кадра. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 22 см от фокальной плоскости, что обеспечивает коэффициент увеличения 0.32х. Снимайте небольшие объекты крупным планом с широкой перспективой и красивым размытием фона.

Блок фокусировки включает сразу 4 линейных шаговых мотора XD, что обеспечивает практически мгновенную и точную фокусировку, в том числе при серийной фотосъемке со слежением и при съемке видео. Отдельное внимание было уделено уменьшению таких эффектов как «дыхание фокуса» и сдвиг фокуса при диафрагмировании или зуммировании: хотя объектив и не является полностью парфокальным, он близок к этому, что очень важно для создания профессиональных видеороликов. При зуммировании центр тяжести почти не сдвигается, поэтому вам не потребуется повторно балансировать камеру на внешнем стабилизаторе. Кольцо диафрагмы может работать как с отсечками по 1/3 ступени, так и без отсечек, плавно.

При этом объектив очень компактный и легкий для своего класса, поэтому ваши мышцы не будут уставать даже во время длительных фотосессий. Корпус защищен от проникновения пыли и влаги на уровне профессиональной фототехники Sony. На корпусе также располагаются 2 кнопки (одна для вертикальной, вторая для горизонтальной ориентации камеры), функции которых можно задать через меню.