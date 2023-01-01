Объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 GM (SEL1635GM)
Код товара : УТ-00065951
Артикул : @ SEL1635GM.SYX
209 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Конструкция объектива
16 элементов в 13 группах (2 экстра-асферических элемента XA, 3 обычных асферических, 2 линзы со сверхнизкой дисперсией)
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Относительное отверстие
1:2.8
Угол поля зрения
107° - 63° (APS-C: 83° - 44°)
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
35
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
680 г
Размеры товара
88.5 х 121.6 мм
Описание
Резкий и контрастный сверхширокоугольный зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом E. Высокая светосила f/2.8 сочетается с малым весом и относительной компактностью (по сравнению с линзами для зеркальных фотокамер). 11-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное размытие фона и красивые лучи от ярких источников света (в закрытом положении). За фокусировку отвечают сразу 2 мотора типа Direct Drive SSM. Схема с плавающими элементами обеспечивает внутреннюю фокусировку, одинаково качественное изображение на всех дистанциях фокусировки, а также быстрое и бесшумное наведение на резкость. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги (брызгозащита). Передний элемент покрыт твердым фторсодержащим покрытием, устойчивым к царапинам и обладающим олеофобными свойствами. Просветление Nano AR эффективно подавляет ореолы и блики при боковом и контровом свете.