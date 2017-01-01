Резкий и контрастный сверхширокоугольный зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом E. Высокая светосила f/2.8 сочетается с малым весом и относительной компактностью (по сравнению с линзами для зеркальных фотокамер). 11-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное размытие фона и красивые лучи от ярких источников света (в закрытом положении). За фокусировку отвечают сразу 2 мотора типа Direct Drive SSM. Схема с плавающими элементами обеспечивает внутреннюю фокусировку, одинаково качественное изображение на всех дистанциях фокусировки, а также быстрое и бесшумное наведение на резкость. Объектив защищен от проникновения пыли и влаги (брызгозащита). Передний элемент покрыт твердым фторсодержащим покрытием, устойчивым к царапинам и обладающим олеофобными свойствами. Просветление Nano AR эффективно подавляет ореолы и блики при боковом и контровом свете.