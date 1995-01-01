Описание

Компактный сверхширокоугольный объектив с высокой светосилой. Максимальная диафрагма f/2.8 позволяет творчески управлять глубиной резкости, при необходимости размывая фон. Как можно видеть из MTF графиков, объектив обладает отличной резкостью практически по всему полю изображения с небольшим смягчением контраста на самых границах кадра. Боке очень приятное для зум-объектива, отсутствует «нервозность», контуризация объектов, расфокусированные источники света приобретают приятную округлую форму (на 25 мм встречаются «кошачьих глазки», но они пропадают при небольшом диафрагмировании).

Оптическая схема достаточно сложная, 16 элементов в 13 группах, из них 7 специальных: 3 асферика, 3 низкодисперсионные (ED) линзы + 1 гибридный асферический низкодисперсионный элемент. Благодаря этому хроматические аберрации (каемка из ложных цветов по контуру объектов) находятся на довольно низком уровне, их можно заметить только в ситуациях с очень яркой контровой подсветкой. Как у большинства сверхширокоугольных объективов, имеется достаточно сильная бочкообразная дисторсия (которую по большей части можно исправить с помощью автоматической внутрикамерной коррекции).

Корпус объектива обладает продвинутой защитой от пыли и влаги: все стыки снабжены внутренними уплотнителями, а на байонетном креплении имеется резиновый воротничок. На корпусе также присутствует кнопка Focus Hold, которую можно переназначить на другую функцию через меню камеры. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками, так и плавно, бесступенчато – это может быть полезно для съемки видео. Автофокус работает очень быстро, точно и практически бесшумно.

Главным преимуществом данного объектива является сочетание компактных размеров с очень широким углом поля зрения и высокой светосилой: с одной стороны, объектив не вызывает усталости при съемке в течение всего дня, он отлично подходит для повседневной съемки, тревел-фотографии, съемки с использованием электронных стабилизаторов и так далее. Благодаря большому углу зрения он является интересным вариантом для съемки пейзажей, интерьеров и видео. Наконец, высокая постоянная светосила позволяет красиво размывать фон, а также помогает при съемке в условиях недостаточной освещенности.