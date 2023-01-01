Объектив Sony FE 135mm f/1.8 GM
Код товара : УТ-00066152
Артикул : @ SEL135F18GM.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
18° (35 мм), 12° (APS-C)
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (1 асферический, 1 с экстранизкой дисперсией Super ED, 1 с низкой дисперсией ED)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
950 г
Размеры товара
89.5 х 127 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH156, чехол
Описание
Объектив профессиональной линейки Sony G Master (GM). Невероятно высокое разрешение, моментальный автофокус, идеальное боке – прекрасный выбор для съемки в студии и на улице, с естественным светом и со вспышками. Оптическая схема в сравнении со старым Sonnar T* 135 mm F1.8 ZA была полностью переработана с использованием экстремально-асферических (XA) и сверхнизкодисперсионных элементов (Super ED). 2 линейных мотора XD (Extreme Dynamic) обеспечивают практически мгновенное наведение на резкость и уверенное слежение за объектом. Объектив использует «плавающие» элементы, что позволяет скорректировать аберрации при съемке крупным планом, с минимальной дистанции.
Управление диафрагмой переключается между ступенчатым и бесступенчатым режимом, что оценят видеографы. Для съемки видео или фотосъемки с ручной фокусировкой будет также важно, что фокусировочное кольцо работает с постоянным, линейным откликом (Linear MF). Хотя перемещение линз все равно осуществляется электронными моторами, это обеспечивает такую же точность и повторяемость результата, как прямое механическое соединение.
Просветляющее покрытие последнего поколения Nano AR защищает от бликов и потери контраста при съемке с контровым светом. Передняя линза дополнительно защищается прочным фторсодержащим покрытием с олеофобными свойствами, которое устойчиво к появлению царапин, отталкивает капли воды, а также легко очищается от жировых следов и пыли. Объектив собран в прочном магниевом корпусе с множественными уплотнителями, защищающими от проникновения пыли и влаги.