Описание

Объектив профессиональной линейки Sony G Master (GM). Невероятно высокое разрешение, моментальный автофокус, идеальное боке – прекрасный выбор для съемки в студии и на улице, с естественным светом и со вспышками. Оптическая схема в сравнении со старым Sonnar T* 135 mm F1.8 ZA была полностью переработана с использованием экстремально-асферических (XA) и сверхнизкодисперсионных элементов (Super ED). 2 линейных мотора XD (Extreme Dynamic) обеспечивают практически мгновенное наведение на резкость и уверенное слежение за объектом. Объектив использует «плавающие» элементы, что позволяет скорректировать аберрации при съемке крупным планом, с минимальной дистанции.

Управление диафрагмой переключается между ступенчатым и бесступенчатым режимом, что оценят видеографы. Для съемки видео или фотосъемки с ручной фокусировкой будет также важно, что фокусировочное кольцо работает с постоянным, линейным откликом (Linear MF). Хотя перемещение линз все равно осуществляется электронными моторами, это обеспечивает такую же точность и повторяемость результата, как прямое механическое соединение.

Просветляющее покрытие последнего поколения Nano AR защищает от бликов и потери контраста при съемке с контровым светом. Передняя линза дополнительно защищается прочным фторсодержащим покрытием с олеофобными свойствами, которое устойчиво к появлению царапин, отталкивает капли воды, а также легко очищается от жировых следов и пыли. Объектив собран в прочном магниевом корпусе с множественными уплотнителями, защищающими от проникновения пыли и влаги.