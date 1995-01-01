Макрообъектив Sony FE 100mm f/2.8 Macro GM обеспечивает увеличение до 1.4x – без дополнительных аксессуаров, или до 2.8x с телеконвертерами (продаются отдельно). Высочайшее разрешение и приятное боке, свойственное оптике G Master, способствуют созданию впечатляющих снимков, а оптическая стабилизация, работающая в паре со стабилизатором в камере, и оптимизированные для макро особенности эргономики открывают беспрецедентный потенциал макросъемки для фото и видео. Цветы, насекомые и другие объекты оживают, демонстрируя детали, скрытые для невооруженного глаза.

Увеличение до 2.8x

Увеличение более 1:1 и минимальная дистанция фокусировки 0.26 м делают этот объектив идеальным для макросъёмки. Поддержка телеконвертеров 1.4х и 2х обеспечивает еще большее увеличение, которое позволяет раскрыть новый уровень детализации и текстуры. Телеконвертеры также позволяют увеличить безопасное (рабочее) расстояние между объективом и объектом съемки: так, если в обычных условиях для увеличения 1.4х вам придется снимать с расстояния 9 см, с 2х телеконвертером для того же увеличения можно отодвинуться до 14.5 см: меньше вероятность спугнуть объект или закрыть его тенью от камеры.

Самый современный оптический дизайн и удобная эргономика

Оптическая схема, включающая две XA-линзы (экстремально асферические) и два элемента из стекла ED (сверхнизкодисперсионного), обеспечивает высокое разрешение от центра до самой периферии изображения, при этом снижая возможные хроматические и другие аберрации. Фокусировка с помощью плавающих групп минимизирует аберрации, характерные при съёмке крупным планом. Покрытие Nano AR Coating II повышает контрастность и чёткость, подавляя блики и ореолы. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает великолепное боке G Master. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками (Click), так и без них, полностью плавно.

Доведенная до совершенства оптическая стабилизация изображения

Этот превосходный объектив оснащён оптической стабилизацией изображения, тщательно настроенной для макросъёмки, где резкость критически важна. Новая система управления обеспечивает улучшенный контроль наклона, сдвига и глубины смещения для точной и надёжной стабилизации при макросъёмке с рук*. У совместимых камеры Sony a (практически все актуальные модели) также обеспечивается взаимодействие объектива с внутренним стабилизатором (активный режим), что улучшает стабилизацию как при фото-, так и при видеосъёмке.

* Только для режима фото

Для точной и интуитивно понятной настройки фокусировки при макросъемке различных сцен объектив оснащен тремя функциями:

«Переключатель постоянной прямой ручной фокусировки» (Full-time DMF) позволяет мгновенно переключаться в режим ручной фокусировки простым вращением кольца фокусировки, даже если установлен режим автофокуса

«Переключатель режима фокусировки» (Focus Mode) позволяет мгновенно переключаться между режимами AF и MF

Скользящее вперед и назад кольцо фокусировки позволяет перейти в режим полностью ручной фокусировки (FULL MF), привязанный к шкалам расстояния и кратности увеличения на корпусе.

Конечно же, предусмотрен и ограничитель дистанции фокусировки, позволяющей камере не сбиваться на слишком далекие или слишком близкие объекты.

2 пары линейных моторов XD (extreme dynamic) обеспечивают высокоскоростной, высокоточный и очень тихий привод плавающих фокусировочных групп объектива, ускоряя автофокус до 1.9х по сравнению с предыдущей моделью (FE 90mm F2.8 Macro G OSS). Слежение за объектами также работает отлично, что упрощает съемку быстро движущихся объектов, таких как пчёлы на цветах. Эта система легко справляется даже с серийной фотосъемкой с максимальной скоростью 120 кадров в секунду, которая имеется у камеры Sony α9 III.

Повышенная прочность и надёжность в сложных условиях эксплуатации

Внутренние силиконовые прокладки вокруг всех кнопок и переключателей, резиновое кольцо-уплотнитель в области крепления объектива к камере и другие усовершенствования обеспечивают эффективную пыле- и влагозащитную конструкцию, которая обеспечивает максимальную надёжность в сложных условиях эксплуатации. Передняя линза объектива имеет фтористое покрытие, которое отталкивает загрязнения и позволяет легко удалять их, если они попадут на поверхность линзы.

Характеристики