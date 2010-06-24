Сверхдлиннофокусный объектив, доступный для энтузиастов и любителей съемки живой природы. Легкая и компактная конструкция (всего ~ 650 г) не вызывает усталость от ношения камеры в течение продолжительного времени. Быстрый линейный привод автофокуса легко справляется с такими сложными задачами, как ловля птиц на лету. Максимальное увеличение 0.41х дает возможность снимать крупным планом насекомых и других небольших животных.

Основные особенности:

Станьте ближе к ярким эмоциям

Этот компактный и легкий зум-объектив супертеледиапазона (100–400 мм) позволяет с исключительной четкостью запечатлеть удаленные объекты и передать мельчайшие нюансы выражения лиц. Использование стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и асферических элементов сводит к минимуму хроматические аберрации и другие искажения, а быстрая и точная система автофокусировки в сочетании с оптическим стабилизатором изображения гарантирует высокую детализацию и выразительность снимков динамичных сцен – даже при съемке с рук.

В компактном и легком корпусе

Этот легкий и компактный зум-объектив весит всего 654 г; его максимальный диаметр составляет 78,2 мм, а длина — 164,5 мм. Снимайте удаленные объекты крупным планом и используйте эффект сжатия перспективы, характерный для телеобъективов, для создания уникальных пейзажных кадров. Объектив совместим с телеконвертерами.

Превосходная оптическая конструкция

Оптическая схема, включающая два элемента из низкодисперсионного (ED) стекла и два асферических элемента, эффективно подавляет цветовые искажения и другие аберрации, обеспечивая четкость и детализацию изображения при съемке как близко расположенных, так и удаленных объектов. Девятилепестковая диафрагма скругленной формы способствует созданию мягкого, естественного эффекта боке. Возможность съемки с увеличением до 0.41x и минимальная дистанция фокусировки 0.86 м позволяют делать впечатляющие снимки цветов и насекомых крупным планом. При этом вы сможете соблюдать достаточно большую дистанцию, чтобы не спугнуть их.

Удобная съемка сложных объектов с рук

Два линейных двигателя обеспечивают быструю, точную и бесшумную работу автофокуса, который легко захватывает и отслеживает подвижные объекты. При использовании с камерой α9 III возможна серийная съемка со скоростью до 120 кадров/с с сохранением полной функциональности автофокуса. Оптическая стабилизация объектива работает совместно с совместимыми камерами, обеспечивая еще более высокую эффективность и эффективно компенсируя сильное дрожание, характерное для телеобъективов, что гарантирует стабильность кадра.



Удобное и интуитивно понятное управление

Удобно расположенная кнопка удержания фокуса позволяет зафиксировать фокус во время компоновки кадра. Через меню камеры на эту кнопку можно назначить и другие функции, полезные при съемке с телеобъективом. Комбинированный переключатель режима фокусировки и ограничителя диапазона (AF FULL / AF ∞–3 м / MF) упрощает и ускоряет работу, а ползунок блокировки зума предотвращает самопроизвольное выдвижение объектива, когда камера направлена ​​вниз.

Надежность и защита от пыли и влаги в любых условиях

Конструкция с защитой от пыли и влаги гарантирует надежную работу на открытом воздухе: объектив выдерживает воздействие утреннего тумана при съемке птиц или взвешенной пыли на спортивных мероприятиях. Герметизация ключевых стыков и швов эффективно предотвращает попадание внутрь пыли и капель воды.

Характеристики