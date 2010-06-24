Объектив Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS
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Описание
Сверхдлиннофокусный объектив, доступный для энтузиастов и любителей съемки живой природы. Легкая и компактная конструкция (всего ~ 650 г) не вызывает усталость от ношения камеры в течение продолжительного времени. Быстрый линейный привод автофокуса легко справляется с такими сложными задачами, как ловля птиц на лету. Максимальное увеличение 0.41х дает возможность снимать крупным планом насекомых и других небольших животных.
Основные особенности:
Станьте ближе к ярким эмоциям
Этот компактный и легкий зум-объектив супертеледиапазона (100–400 мм) позволяет с исключительной четкостью запечатлеть удаленные объекты и передать мельчайшие нюансы выражения лиц. Использование стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и асферических элементов сводит к минимуму хроматические аберрации и другие искажения, а быстрая и точная система автофокусировки в сочетании с оптическим стабилизатором изображения гарантирует высокую детализацию и выразительность снимков динамичных сцен – даже при съемке с рук.
В компактном и легком корпусе
Этот легкий и компактный зум-объектив весит всего 654 г; его максимальный диаметр составляет 78,2 мм, а длина — 164,5 мм. Снимайте удаленные объекты крупным планом и используйте эффект сжатия перспективы, характерный для телеобъективов, для создания уникальных пейзажных кадров. Объектив совместим с телеконвертерами.
Превосходная оптическая конструкция
Оптическая схема, включающая два элемента из низкодисперсионного (ED) стекла и два асферических элемента, эффективно подавляет цветовые искажения и другие аберрации, обеспечивая четкость и детализацию изображения при съемке как близко расположенных, так и удаленных объектов. Девятилепестковая диафрагма скругленной формы способствует созданию мягкого, естественного эффекта боке. Возможность съемки с увеличением до 0.41x и минимальная дистанция фокусировки 0.86 м позволяют делать впечатляющие снимки цветов и насекомых крупным планом. При этом вы сможете соблюдать достаточно большую дистанцию, чтобы не спугнуть их.
Удобная съемка сложных объектов с рук
Два линейных двигателя обеспечивают быструю, точную и бесшумную работу автофокуса, который легко захватывает и отслеживает подвижные объекты. При использовании с камерой α9 III возможна серийная съемка со скоростью до 120 кадров/с с сохранением полной функциональности автофокуса. Оптическая стабилизация объектива работает совместно с совместимыми камерами, обеспечивая еще более высокую эффективность и эффективно компенсируя сильное дрожание, характерное для телеобъективов, что гарантирует стабильность кадра.
Удобное и интуитивно понятное управление
Удобно расположенная кнопка удержания фокуса позволяет зафиксировать фокус во время компоновки кадра. Через меню камеры на эту кнопку можно назначить и другие функции, полезные при съемке с телеобъективом. Комбинированный переключатель режима фокусировки и ограничителя диапазона (AF FULL / AF ∞–3 м / MF) упрощает и ускоряет работу, а ползунок блокировки зума предотвращает самопроизвольное выдвижение объектива, когда камера направлена вниз.
Надежность и защита от пыли и влаги в любых условиях
Конструкция с защитой от пыли и влаги гарантирует надежную работу на открытом воздухе: объектив выдерживает воздействие утреннего тумана при съемке птиц или взвешенной пыли на спортивных мероприятиях. Герметизация ключевых стыков и швов эффективно предотвращает попадание внутрь пыли и капель воды.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 100-400 мм
- Относительное отверстие: 1:5.6 - 1:8
- Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:45
- Минимальная дистанция фокусировки: 1.13 м (широкий угол) - 0.86 (теле), макс. увеличение 0.41х
- Угол поля зрения: 24° - 6°10'
- Конструкция объектива: 15 элементов в 10 группах, из них 2 асферических и с низкой дисперсией (ED)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 654 г
- Размеры: 78.2 х 164.5 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги, оптическая стабилизация
- Дата анонса: август 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH188