Превосходная оптика и высокоскоростная автофокусировка в профессиональном сверхдлиннофокусном объективе

Этот супертелезум идеально подходит для съемки дикой природы, птиц, спорта, фотожурналистики и многих других сюжетов. Максимальная диафрагма F4.5 сохраняется при любом фокусном расстоянии, а автофокусировка работает исключительно быстро и точно, что позволяет легко раскрыть потенциал самых современных камер Sony Alpha. Общий вес достаточно мал для своего класса, а конструкция с внутренним зумом обеспечивает удобство в обращении: существенно снижена вероятность проникновения пыли и влаги, центр тяжести не смещается при использовании трансфокатора. Множество органов управления на корпусе отвечает профессиональным потребностям.

Выдающееся разрешение, свобода от аберраций и мягкое боке – это G-Master

Объектив обеспечивает отличную резкость и контраст во всем диапазоне 100-400 мм, плюс возможность расширения фокусного расстояния до 800 мм при использовании дополнительных телеконвертеров. Бескомпромиссная оптическая схема включает целых 28 элементов в 20 группах, из них 1 ED XA (экстремально асферический со сверхнизкой дисперсией) и 2 XA элемента, которые вместе исправляют сферические аберрации. 5 низкодисперсионных линз (2 Super ED и 3 ED) устраняют хроматические аберрации (ложные цвета), в итоге вы получаете чистое изображение с высокой детализацией, отличным контрастом и цветовой насыщенностью во всем диапазоне фокусных расстояний. Постоянная светосила F4.5 дает возможность снимать при сложном, недостаточном освещении, а также использовать телеконвертеры без снижения качества изображения и производительности автофокуса. Прецизионные асферические элементы (XA) почти не оказывают негативного влияния на характер боке (эффект «луковых колец» в значительной степени подавлен).

Быстрый и точный автофокус без усилий отслеживает активные объекты

Сразу 4 линейных двигателя Sony XD («eХtreme Dynamic») приводят в движение плавающие группы элементов, обеспечивая наведение на резкость до 3 раз быстрее, а качество отслеживания объектов улучшено до 50% (по сравнению с FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS при тестировании на камере α9 III). С Sony a9 III надежное отслеживание достигается при серийной съемке до 120 кадров в секунду (по результатам внутренних испытаний Sony). Эффект «дыхания» фокуса (смещение границ кадра) и связанные с зумом продольные смещения фокуса сведены к минимуму для получения плавных, профессионально выглядящих видео.



Легкий вес для съемки без усталости

Детали из магниевого сплава и тщательная, длительная работа над дизайном корпуса позволили снизить общий вес до 1840 г. Это очень немного для объектива типа 100-400мм с постоянной светосилой f/4.5. Это дает возможность пользователям снимать длительные фото- и видеосессии с минимальной усталостью. Внутренний зум минимизирует смещение центра тяжести при масштабировании, что дополнительно улучшает управляемость и маневренность. Интересно, что у этого объектива можно изменять сопротивление кольца трансфокации: Smooth для мягкого хода или Tight для более тугого вращения.



Усовершенствованная оптическая стабилизация и профессиональное управление

Оптическая стабилизация работает совместно с внутрикамерной стабилизацией камер Sony Alpha для достижения выдающихся результатов. Функциональное кольцо (Function Ring, спереди) может быть назначено для управления предустановленной фокусировкой для быстрой регистрации и вызова определенной дистанции фокусировки, быстрого переключения между APS-C и полнокадровым форматом Full Frame (дает моментальное 1.5-кратное увеличение за счет кроп-фактора) или моторизованной фокусировкой (доступность функции зависит от модели камеры и версии ПО). Моторизованный фокус – это возможность переводить фокус с постоянной скоростью, которая настраивается через меню камеры.

Надежная работа в сложных условиях

В дополнение к пыле- и влагозащищенной конструкции, поверхность переднего элемента имеет фтористое покрытие, обладающее гидрофобными и олеофобными свойствами: капли воды и масел сбегают без следа, опечатки пальцев легко удаляются обычной мягкой тканью.

Характеристики