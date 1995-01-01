SONY NEX 50/1.8 - классический фикс-фокальный объектив для беззеркальных камер Sony NEX. Фокусное расстояние (75 мм в 35-мм эквиваленте) хорошо подходит для создания портретов, натюрмортов, и т.п. Широкое диафрагменное отверстие позволяет сильно размывать фон для создания акцента на объекте. Что не очень характерно для фиксов - данный объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, что позволяет снимать при слабом освещении без дополнительного света. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, это не только красиво, но еще и надежно. Функция "прямая ручная фокусировка" позволяет в любой момент внести коррекцию поворотом фокусировочного кольца.