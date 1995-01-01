Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS, SEL-50F18, чёрный
Код товара : УТ-00066963
Артикул : @ SEL50F18B
32 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.39 м
Относительное отверстие
1/1.8
Угол поля зрения
32°
Физические характеристики
Вес
202 г
Размеры товара
62 х 62 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH116
Описание
SONY NEX 50/1.8 - классический фикс-фокальный объектив для беззеркальных камер Sony NEX. Фокусное расстояние (75 мм в 35-мм эквиваленте) хорошо подходит для создания портретов, натюрмортов, и т.п. Широкое диафрагменное отверстие позволяет сильно размывать фон для создания акцента на объекте. Что не очень характерно для фиксов - данный объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, что позволяет снимать при слабом освещении без дополнительного света. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, это не только красиво, но еще и надежно. Функция "прямая ручная фокусировка" позволяет в любой момент внести коррекцию поворотом фокусировочного кольца.