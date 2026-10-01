Объектив Sony E 50mm f/1.8 OSS, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097744
Артикул:б/у-Тмн 2026-10-01/02
Код товара:УТ-00097744
Артикул:б/у-Тмн 2026-10-01/02
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: на 5. Мелкие следы эксплуатации
S/n: 3201827
Комплектация: Объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: на 5. Мелкие следы эксплуатации
S/n: 3201827
Комплектация: Объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.