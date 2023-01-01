Описание

Sony 35mm f1.8 (SEL-35F18) - компактный и универсальный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и большой светосилой. Встроенный оптический стабилизатор позволяет снимать даже при очень слабом освещении.

Универсальный, многофункциональный объектив - благодаря фокусному расстоянию 52,5 мм (эквивалент 35 мм) и светосиле F1.8, хорошо подходит для съемки фотографий, портретов, ночной съемки и многого другого.

Компактный и удобный для переноски - легкий, длиной всего 45 мм, он является идеальным дополнительным объективом для съемки в любом месте.

Четкие и чистые снимки - новая оптическая конструкция сокращает сферическую аберрацию и повышает контрастность даже на периферии для создания четкого изображения с высокой детализацией.

Встроенная стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot и большая светосила F1.8 повышают качество при съемке с рук в условиях сумерек или в малоосвещенных помещениях.

Плавная и тихая работа - моторы, управляющие фокусировкой и диафрагмой, работают тихо, плавно и незаметно, что идеально подходит для условий видеосъемки.

Настройте параметры фокусировки - если автофокусировка (AF) не может навести фокус или наводит его ошибочно, воспользуйтесь функцией DMF (прямая ручная фокусировка).

Плавное изображение благодаря стеклу с низкой дисперсией - Стекло со сверхнизкой дисперсией и два асферических элемента объектива сводят к минимуму искажение и повышают качество изображения.

Откройте для себя красоту эффектов размытия - круговая диафрагма, которой отличаются объективы с байонетом E, позволяет создавать красивые эффекты размытия переднего и заднего планов.

Долговечный и удобный в использовании - объектив с приятным на ощупь покрытием из алюминиевого сплава сочетает в себе превосходное качество и легкое управление.