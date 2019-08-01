Быстрый стандартный зум с апертурой f/2.8 для камер с матрицей APS-C

Первый зум-объектив Sony с фокусным расстоянием 16–55 мм (экв. 24–82,5 мм для полнокадровой камеры) и постоянной апертурой f/2.8 для камер с матрицами APS-C невероятно компактный при том, что его характеристики соответствуют свойствам объективов серии G. Дизайн оптики обеспечивает отличное разрешение на всей площади кадра и красивый эффект боке.

Высокое разрешение при любом фокусном расстоянии даже с F2.8

2 усовершенствованных асферических (АА) и 2 асферических элемента подавляют аберрации, чтобы обеспечить высокое разрешение на всей площади кадра, а 3 низкодисперсионных стекла сводят к минимуму хроматические аберрации. Оригинальное покрытие Nano AR от Sony обеспечило устойчивость к бликам и двоению изображения. Контроль сферической аберрации и 9-лепестковая циркулярная диафрагма создают плавный эффект боке.

Компактность, легкость и яркость

Благодаря оптимизации оптико-механической конструкции компактный зум-объектив с постоянной диафрагмой f/2.8 и фокусным расстоянием 16–55 мм (экв. 24–82,5 мм для полнокадровых камер) весит всего 494 г. Этот объектив идеален как для съемки портретов, так и для повседневных фотографий. С ним очень легко и удобно управлять камерами с байонетом E.

Точная АФ с линейным приводом XD

В этом объективе APS-C используется современный линейный привод XD (Extreme Dynamic) от Sony, которым оснащены объективы серии G Master. Он использует скоростной потенциал корпуса камеры и обеспечивает фокусировку и отслеживание даже быстро движущихся объектов с высочайшей скоростью и точностью. Работает он тихо, позволяя воспользоваться преимуществами постоянной диафрагмы f/2.8.

Надежность и управляемость профессионального уровня

Настраиваемая кнопка удержания фокусировки, переключатель АФ/РФ и ручная фокусировка с линейным откликом позволяют удобнее и точнее управлять объективом. Снимок можно получить даже в меняющихся условиях. На фронтальный элемент объектива нанесено фтористое покрытие, отталкивающее воду и грязь. Объектив пыле- и влагозащищен — его можно уверенно использовать при съемке на улице.