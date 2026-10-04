Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II (состояние 5) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00097800 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-04/01 Код товара: УТ-00097800 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-04/01 Код товара: УТ-00097800 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 2025709

Комплектация: Объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00097800 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 2025709

Комплектация: Объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.