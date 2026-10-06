Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097840 Артикул: б/у-М163 К 2026-10-06/2 Код товара: УТ-00097840 Артикул: б/у-М163 К 2026-10-06/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 4812780

Комплектация: Объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 4812780

Комплектация: Объектив, крышка передняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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