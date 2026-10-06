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Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5) (б/у)

  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00097840
Артикул:б/у-М163 К 2026-10-06/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 4812780
Комплектация: Объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.