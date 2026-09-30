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Объектив Sony E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4) (б/у)

  • E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4)
  • E 16-50mm f/3.5-5.6, черный (состояние 4)
Код товара:УТ-00097723
Артикул:б/у-РнД К 2026-09-30/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162723

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости,следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 1807431
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.