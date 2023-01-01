Описание

Светосильный широкоугольный объектив для камер формата APS-C. Максимальная диафрагма f/1.8 обеспечивает сильное размытие фона, объектив обладает красивым боке для художественной съемки. Минимальная дистанция съемки составляет всего 0.12 м (в режиме ручной фокусировки), что позволяет фокусироваться на объектах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от камеры.

Оптическая схема включает 12 элементов в 11 группах, из которых 3 асферических и 3 низкодисперсионных (ED) элемента, которые исправляют кривизну поля, хроматические аберрации, а также обеспечивают высокую резкость по всему полю изображения. «Дыхание фокуса» сведено к минимуму: при переведении фокуса с одной дистанции на другую границы кадра почти не изменяются. У новейших камер Sony также можно воспользоваться дополнительной электронной коррекцией «дыхания фокуса». Многослойное просветляющее покрытие защищает от появления бликов и ореолов при съемке с контровым или боковым светом, в комплекте так же есть бленда.

Автоматическая фокусировка осуществляется с помощью двух линейных шаговых моторов, которые позволяют удерживать даже быстро или беспорядочно передвигающиеся объекты. В режиме ручной фокусировки поддерживается функция линейного отклика: поворот кольца на определенный сектор всегда приводит к переводу фокуса на одну и ту же дистанцию, независимо от того, быстро или медленно происходит вращение. При фокусировке перемещаются внутренние группы линз, передняя линза всегда остается на своем месте. Объектив также обладает защитой от пыли и влаги: для этого все стыки, кнопки и переключатели на корпусе снабжены внутренними уплотнителями, а байонетное крепление – резиновым «воротничком».

Компактный и легкий, Sony E 11mm f/1.8 отлично подходит для пейзажной и интерьерной съемки, репортажа и стрит-фотографии, а также для съемки видео.