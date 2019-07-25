Специальный комплект SONY RX100 VII с рукояткой / мини-штативом VCT-SGR1, 2 аккумуляторами NP-BX1 и кронштейном с холодным башмаком для крепления микрофона или небольшой лампы.

В RX100 VII используется новая матрица 1” Exmor RS CMOS. По большинству параметров она идентична предыдущей версии, которая используется в RX100 VI и RX100V, но есть небольшие отличия. Во-первых, увеличено количество датчиков фазовой фокусировки: с 315 до 357, по площади покрытия прирост составляет 3%: в RX100 VII фазовая фокусировка действует на 68% площади кадра, у предыдущих моделей – на 65%. Более значительным стало добавление функций интеллектуального слежения: Real-Time Tracking и Real-time Eye AF. Эти функции используют сложные алгоритмы, включающие распознавание цвета, яркости и дистанции, а также распознавание лиц и глаз – в этой части используется машинное обучение. Высокая скорость считывания и обработки информации позволяет камере делать до 60 расчетов фокусировки за 1 секунду (в зависимости от режима съемки и типа затвора это число может быть меньше). Технология привнесена из мира профессиональных камер – впервые она была применена в Sony a9, поэтому в своей рекламной кампании Sony называет RX100 VII не иначе как «а9 в карманном формате». Благодаря сенсорному экрану режим слежения включается очень просто – достаточно просто коснуться выбранного объекта на экране. Эти функции также работают во время видеосъемки.

Интересен новый режим Single Burst, который позволяет снимать со скоростью 30, 60 или даже 90 кадров в секунду. Правда, длина серии ограничена всего 7 снимками, а из затворов доступен только электронный, но в остальном это полнофункциональный режим: снимки можно сохранять в формате JPEG или RAW.

Для более спокойных случаев можно использовать «классическую» серийную съемку со скоростью до 20 кадров/с (с электронным затвором) и до 10 кадров/с – с механическим. В первом случае компания обещает практически полное отсутствие затемнения между кадрами («Blackout-free Shooting»). Емкость буферной памяти в снимках для этих режимов не уточняется. Напомним, что для съемки быстрого движения у камеры также есть режим высокоскоростной видеосъемки, который работает с частотой до 1000 кадров/с, но ограничен по времени записи: не более 7 секунд.

Для съемки видео у RX100 VII появились 3 важные детали: уже упомянутый улучшенный автофокус, улучшенная стабилизация и микрофонный вход. RX100 VI полагалась только на оптическую стабилизацию изображения в объективе, которая эффективно работает для одиночных изображений, но при съемке видео справляется не очень – лучше чем ничего, но тряска все равно заметна. RX100 VII добавляет к оптической стабилизации электронную, это немного сокращает угол обзора, но делает картинку гораздо более приятной для глаз. Для большинства ситуаций с RX100 VII будет достаточно обычной рукоятки, без специальных стабилизаторов. Микрофонный вход является важнейшим дополнением, так как даже маленький внешний микрофон типа Rode VideoMicro значительно улучшает качество аудио благодаря направленности и защите от ветра. Правда, для установки микрофона придется дополнительно приобрести какой-нибудь кронштейн, так как в базовую комплектацию он не входит. Тем не менее, эти 3 нововведения вместе с экраном, поднимающимся на 180° вверх и возможностью съемки вертикальных видео делают RX100 VII отличным вариантом для видеоблогов, семейных видеозаписей и даже для профессионального производства (с определенными ограничениями). Для профессионалов здесь есть запись S-Log2, S-Log3 и HD Proxy, а также возможность глубокой настройки цветопередачи с помощью профилей изображения (Picture Profile).

Что касается фотографии, то, если не брать съемку быстро передвигающихся объектов, RX100 VII не будет сильно отличаться от своей предшественницы, RX100 VI. Здесь немного переработан интерфейс, управление стало удобнее, но непосредственно по качеству изображения камеры должны находиться примерно на одном уровне – обе используют объектив ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8 – F4.5 и матрицу 1” Exmor RS CMOS.