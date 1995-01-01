Объектив ZEISS Vario-Sonnar T*, 25-кратный оптический зум 24-600* мм F2.4-4 (* в 35-мм эквиваленте)

1" CMOS Exmor RS: слоеная матрица с задней подсветкой

Процессор BIONZ XR с выделенным ИИ-сопроцессором

Оптическая стабилизация изображения SteadyShot и активный режим для видеосъемки

Видеосъемка до 4K 60p (без кадрирования), 4K 120p (с кадрированием), Full HD 240 кадров/с (в режиме S&Q)

Фирменный автофокус Sony Alpha с распознаванием людей, животных и транспорта

Запись 4K с дискретизацией 10 бит 4:2:2; поддержка кодеков H.264 и H.265, сжатие Long GOP и All-Intra

Гаммы S-Cinetone и S-Log3, импорт в память до 16 пользовательских LUT таблиц, мониторный LUT

Фотосъемка до 30 кадров в секунду съемка без затемнения (JPEG / RAW), 60 вычислений АФ / АЭ в секунду

Макросъемка с увеличением от 0.42x (широкий угол) до 0.49х (теле)

Прямая трансляция в 4K 30p; протоколы UVC/UAC, Wi-Fi и RTMP/RTMPS/SRT

Обновленные видоискатель и дисплей, батарея вдвое большей емкости (NP-FZ100)

Достигайте большего, носите меньше

Sony RX10 V получил современные технологии профессиональной серии Alpha благодаря мощному процессору BIONZ XR с дополнительным чипом для ИИ вычислений. При этом 1" формат матрицы позволяет камере оставаться достаточно компактной, а выдающийся объектив ZEISS Vario-Sonnar T* с 2 асферическими и 8 низкодисперсионными (ED) линзами обеспечивает превосходное качество изображения, 25х оптический зум и высокую для своего класса светосилу F2.4-4. Диапазон фокусных расстояний 24-600 мм (в полнокадровом эквиваленте) – от широких панорам до макро, фотоохоты и съемки спортивных событий с трибун – эта камера справится со всем.

Точный автофокус и высокая скорость съемки

​Благодаря обновлению процессора RX10 V получил доступ ко всем современным алгоритмам распознавания объектов на базе глубокого машинного обучения. Люди распознаются как сложные объекты (голова, туловище, конечности), что позволяет камере не сбиваться при временном выпадении человека из зоны видимости, частичном или полном перекрытии лица и так далее. Есть отдельные режимы для отслеживания домашних животных, птиц и насекомых, а также транспорта (автомобили, поезда, самолеты). Благодаря высокой скорости серийной съемки (до 30 кадров/с) вы сможете ловить ускользающие моменты.

Обширные возможности записи видео

По сравнению с предыдущей RX10 IV, которая могла снимать только 4K 30p при дискретизации 4:2:0 8 бит, возможности новой камеры существенно возросли. 4K 60р с оверсэмплингом из 5.4К при дискретизации 10 бит 4:2:2 и возможности снимать со сжатием All-Intra и в логарифмической гамме S-Log3 – это дает хороший запас для последующей цветокоррекции или легкого slow-mo эффекта. Максимальная скорость в 4К составляет 120 кадров/с (но уже с кроп-фактором 1.38х), а в Full HD – до 240 кадров/с (тоже с обрезкой поля зрения). Для «кинематографичности» есть цветовая гамма S-Cinetone, а импорт LUT файлов дает вам возможность применять собственные профили изображения, «прожигая» их в видеофайлы на ходу.