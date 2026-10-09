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Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A77 Body (состояние 4) (б/у)

  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
  • Alpha SLT-A77 Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00098001
Артикул:б/у-Крд 2026-10-09/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 163001

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Пробег: 36200
S/n: 0508318
Комплектация:
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.