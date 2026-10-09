Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A77 Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00098001 Артикул: б/у-Крд 2026-10-09/2 Код товара: УТ-00098001 Артикул: б/у-Крд 2026-10-09/2 Код товара: 163001 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 36200

S/n: 0508318

Комплектация:

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 163001 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 36200

S/n: 0508318

Комплектация:

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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