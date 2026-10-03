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Беззеркальный фотоаппарат Sony a7C Body, черный (состояние 5-) (б/у)

  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
  • a7C Body, черный (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097794
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-03/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; несколько крупных потёртостей корпуса, незначительные следы использования;
Пробег: 750;
S/n:7274276;
Комплектация: акб, з/у, ремешок;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.