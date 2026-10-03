Беззеркальный фотоаппарат Sony a7C Body, черный (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097794 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-03/1 Код товара: УТ-00097794 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-03/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; несколько крупных потёртостей корпуса, незначительные следы использования;

Пробег: 750;

S/n:7274276;

Комплектация: акб, з/у, ремешок;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; несколько крупных потёртостей корпуса, незначительные следы использования;

Пробег: 750;

S/n:7274276;

Комплектация: акб, з/у, ремешок;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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