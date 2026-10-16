Беззеркальный фотоаппарат Sony a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00098134 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-16/02 Код товара: УТ-00098134 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-16/02 Sony A6000 Kit Silver + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS

УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потертости корпуса и дисплея;

Пробег: 4 500.;

S/n:4251907/8545039;

Комплектация: акб, крышка передняя;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony A6000 Kit Silver + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS

УТ-00097776 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; царапины и потертости корпуса и дисплея;

Пробег: 4 500.;

S/n:4251907/8545039;

Комплектация: акб, крышка передняя;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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