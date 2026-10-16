Sony A6000 Kit Silver + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
УТ-00097776
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потертости корпуса и дисплея;
Пробег: 4 500.;
S/n:4251907/8545039;
Комплектация: акб, крышка передняя;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Sony A6000 Kit Silver + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
УТ-00097776
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потертости корпуса и дисплея;
Пробег: 4 500.;
S/n:4251907/8545039;
Комплектация: акб, крышка передняя;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.