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Беззеркальный фотоаппарат Sony a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4) (б/у)

  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
  • a6000 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, серебристый (состояние 4)
Код товара:УТ-00098134
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-16/02

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sony A6000 Kit Silver + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; царапины и потертости корпуса и дисплея;
Пробег: 4 500.;
S/n:4251907/8545039;
Комплектация: акб, крышка передняя;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.