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Объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4) (б/у)

  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
  • 50mm f/1.4 (SAL-50F14) Sony A (состояние 4)
Код товара:УТ-00097642
Артикул:б/у-Крд 2026-09-27/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4
S/n:0429144
Комплектация: обьектив, задняя крышка, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.