Описание

Шарнирный кронштейн типа Magic Arm (рукоятка в центре фиксирует все три шарнирных соединения одновременно), длина 14 см, максимальная нагрузка: 5 кг. Интересная особенность: кронштейн разбирается, оба шаровых наконечника могут свободно заменяться пользователем на наконечники SmallRig с другим типом креления: 3/8", Arri 3/8", зажим для планки НАТО и так далее (арт. 2132, 2133, 2134, 2211, 2114, 2108 и BUM2383В). В стандартном исполнении идут 2 наконечника с винтами 1/4"-20. Кронштейн хорошо подходит для крепления внешнего монитора к любой из клеток SmallRig. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.

Комплектация: кронштейн, шестигранный ключ

Размеры: 137 х 28 х 57.5 мм

Вес: 152 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь