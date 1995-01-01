Карта памяти Silicon Power microSD Express Card 512GB UHS-I PCIe Gen3x1 U3 V30 A1

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Код товара: УТ-00096010 Артикул: SP512GBSTEI31V10 Код товара: УТ-00096010 Артикул: SP512GBSTEI31V10 Silicon Power Hypera microSD Express Card обеспечивает лидирующую в отрасли производительность благодаря чипу SM2708, новаторскому стандарту SD Express 7.1, интерфейсу PCIe Gen 3x1 и протоколу NVMe. Молниеносная загрузка игр для Nintendo Switch 2: скорость чтения до 880 МБ/с и записи до 700 МБ/с. Товар не найден Задать вопрос Описание Silicon Power Hypera microSD Express Card обеспечивает лидирующую в отрасли производительность благодаря чипу SM2708, новаторскому стандарту SD Express 7.1, интерфейсу PCIe Gen 3x1 и протоколу NVMe. Молниеносная загрузка игр для Nintendo Switch 2: скорость чтения до 880 МБ/с и записи до 700 МБ/с. Ключевые особенности: Обратная совместимость c мобильными телефонами, фото- / видеокамерами и другими устройствами благодаря двойной конструкции интерфейса: шины PCIe Gen 3x1 и UHS-I.

Высокая емкость (512 Гб): более десятка игр для Switch 2, десятки часов Full HD видео, десятки тысяч фотографий.

Поддержка спецификации V30 обеспечивает беспроблемную запись 4К и даже 8К видео с битрейтом до 240 Мбит/с.

Высококачественная 3D TLC NAND память, выдерживающая в среднем 3-5 тысяч циклов перезаписи и более 10 тысяч циклов установки / извлечения из устройства.

Идеально подходит для Nintendo Switch 2 и других консолей, расширяя возможности для игр и хранения данных.

Работает в экстремальных условиях: рабочая температура: 0~70°C; температура хранения: -40~85°C. влажность выше 90% солевой туман 3% NaCl при 35°C

Выдерживает усилие на изгиб 10 Н, падение с высоты 1.5 м, защиту от электростатического разряда ±15 кВ/±4 кВ, соответствует стандарту ISO7816-1 и устойчива к рентгеновскому излучению в 0.1 Гр (100 микрозиверт). Характеристики Форм-фактор: microSD

Емкость: 512 Гб

Интерфейс: PCIe Gen 3x1 / UHS-I

Тип памяти: 3D TLC

Скорость чтения: до 880 МБ/с

Скорость записи: до 700 МБ/с

Размеры: 15 х 11 х 1 мм

Вес: 0.3 г Примечания: При условии что 1 Гб = 1 000 000 000 байт. Часть памяти может использоваться под системные нужды. Заявленные скорости будут поддерживаться в устройствах, поддерживающих стандарт microSD Express и интерфейс PCIe Gen 3x1. В остальных устройствах скорости будут ограничены стандартом UHS-I (104 МБ/с). Видео Наш обзор

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