Карта памяти Silicon Power microSD Express Card 512GB UHS-I PCIe Gen3x1 U3 V30 A1
Код товара:УТ-00096010
Артикул:SP512GBSTEI31V10
Товар не найден
Описание
Silicon Power Hypera microSD Express Card обеспечивает лидирующую в отрасли производительность благодаря чипу SM2708, новаторскому стандарту SD Express 7.1, интерфейсу PCIe Gen 3x1 и протоколу NVMe. Молниеносная загрузка игр для Nintendo Switch 2: скорость чтения до 880 МБ/с и записи до 700 МБ/с.
Ключевые особенности:
- Обратная совместимость c мобильными телефонами, фото- / видеокамерами и другими устройствами благодаря двойной конструкции интерфейса: шины PCIe Gen 3x1 и UHS-I.
- Высокая емкость (512 Гб): более десятка игр для Switch 2, десятки часов Full HD видео, десятки тысяч фотографий.
- Поддержка спецификации V30 обеспечивает беспроблемную запись 4К и даже 8К видео с битрейтом до 240 Мбит/с.
- Высококачественная 3D TLC NAND память, выдерживающая в среднем 3-5 тысяч циклов перезаписи и более 10 тысяч циклов установки / извлечения из устройства.
- Идеально подходит для Nintendo Switch 2 и других консолей, расширяя возможности для игр и хранения данных.
- Работает в экстремальных условиях:
- рабочая температура: 0~70°C;
- температура хранения: -40~85°C.
- влажность выше 90%
- солевой туман 3% NaCl при 35°C
- Выдерживает усилие на изгиб 10 Н, падение с высоты 1.5 м, защиту от электростатического разряда ±15 кВ/±4 кВ, соответствует стандарту ISO7816-1 и устойчива к рентгеновскому излучению в 0.1 Гр (100 микрозиверт).
Характеристики
- Форм-фактор: microSD
- Емкость: 512 Гб
- Интерфейс: PCIe Gen 3x1 / UHS-I
- Тип памяти: 3D TLC
- Скорость чтения: до 880 МБ/с
- Скорость записи: до 700 МБ/с
- Размеры: 15 х 11 х 1 мм
- Вес: 0.3 г
Примечания:
- При условии что 1 Гб = 1 000 000 000 байт. Часть памяти может использоваться под системные нужды.
- Заявленные скорости будут поддерживаться в устройствах, поддерживающих стандарт microSD Express и интерфейс PCIe Gen 3x1. В остальных устройствах скорости будут ограничены стандартом UHS-I (104 МБ/с).