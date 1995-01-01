Штативный адаптер Sigma TS-111 Tripod Socket Kit выполнен из легкого и прочного магниевого сплава. Он подходит для объективов Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary и 105mm F1.4 DG HSM | Art. Использование адаптера позволяет сбалансировать камеру на штативе, а также снизить нагрузку на байонетное соединение. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, также предусмотрено штативное гнездо 1/4"-20. Камера может быть установлена на штативе как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.