Описание

До сих пор существовало несколько способов сопряжения объективов и фото камер разных систем. Однако в цифровую эру становится очень сложным создать адаптер, позволяющий полностью совместить механическую, электронную и программную части объектива и камеры разных систем. Еще более сложной задачей является совместить объектив для зеркальной камеры с системной камерой. И главное, рынок требует адаптер не только для простого механического совмещения объектива и камеры, но и сохранения их полной функциональности.

Конструкция объектива зависит от того, какой тип автофокусировки применяется в камере: по фазе или по контрасту. От этого зависит выбор датчика фокусировки и конструкция группы линз фокусировки. Обычно объектив для «зеркалки» заметно массивнее объектива для системной камеры, которые, к тому же, используют систему автофокусировки по контрасту. В результате работа автофокуса «зеркального» объектива, установленного на системную камеру, далека от идеала и вызывает много нареканий.

Адаптер SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11 эффективно решает эту проблему. В нем имеется встроенный контроль параметров объектива и фокусировки непосредственно во время фотосъемки, который обеспечивает скорость и надежность автофокусировки, оптического стабилизатора изображения и поддержку специальных функция камеры, управляющих периферийной яркостью, снижением хроматических аберраций и дисторсии и проч. Т.к. в камерах Sony E отсутствует механическое управление диафрагмой, адаптер MC-11 делает объективы с байонетом Canon EF полностью совместимыми с системой автоматического управления экспозицией камер Sony E.

Адаптер MC-11 станет хорошим помощником профессиональным фотографам, использующих несколько систем фотокамер для различных типов съемки, а также для продвинутых любителей, желающих получить универсальность от применения камер разных систем.

Главные особенности:

1. Больше возможностей по применению объективов

Адаптер MC-11 делает объективы с байонетом Canon EF полностью совместимыми с камерами Sony E, расширяя возможности и придавая дополнительную ценность владельцам этих объективов.

2. Точная и быстрая автофокусировка

Наилучшее качество работы автофокуса, его быстрота и точность, достигаются на камерах с гибридной системой автофокуса в режиме AF-S. На камерах с автофокусировкой по контрасту точность фокусировки также весьма высока.

3. Простой интерфейс

При присоединении объектива индикатор, расположенный на адаптере МС-11, показывает, совместим ли объектив или нет, а также требуется ли перепрошивка адаптера для работы с этим объективом.

4. Адаптер хранит базу данных по совместимым объективам

МС-11 хранит базу данных по совместимым объективам и использует специализированные программы для оптимизации работы системы автофокуса, контроля диафрагмы и прочих функций. Эти данные помогают контролировать периферийную яркость, поперечные хроматические аберрации, дисторсию и другие параметры качества изображения. При появлении нового объектива база данных МС-11 может быть обновлена с использованием персонального компьютера. Замечание: для обновления базы данных по объективам требуется установить новейшую версию SIGMA Optimization Pro на ваш компьютер.

5. Адаптер совместим как с системами оптической стабилизации объектива, так и с системами стабилизации изображения, встроенных в камеры

Совместимость МС-11 с системами стабилизации изображения как объектива, так и камеры устраняет риск снижения качества изображения от тряски камеры или от других причин нестабильности. На камерах со встроенным стабилизатором адаптер сохраняет функцию подавления угловой тряски объектива.

6. Другие особенности

Наименование объектива, фокусное расстояние и другие данные сохраняются в Exif файла изображения. Флокирование внутренней поверхности адаптера устраняет внутренние переотражения.

Внимание: компания Sigma гарантирует корректную работу адаптера только с объективами Sigma. Компания Sigma не берет на себя обязательства по обеспечению корректной работы адаптера MC-11 с объективами других производителей (Canon, Tamron, Tokina и т.д.). Для работы с некоторыми объективами Sigma может потребоваться обновление программного обеспечения объектива, которое можно осуществить через авторизированный сервисный центр Sigma или с помощью устройства USB Dock (продается отдельно). При установке объектива, после включения камеры обратите внимание на лампу-индикатор на корпусе адаптера. Если лампа не горит - объектив не совместим с адаптером*, функционал может быть недоступен. Горит зеленым - совместим. Мигает зеленым - требуется обновление ПО объектива, мигает оранжевым - требуется обновление ПО адаптера (USB Dock не требуется).

* Относится только к объективам Sigma. При использовании с объективами других производителей индикатор всегда выключен.