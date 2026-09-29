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Беззеркальный фотоаппарат Sigma BF Body, черный (состояние 5-) (б/у)

  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
  • BF Body, черный (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097682
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-29/01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sigma BF Body, черный

Код товара: УТ-00097682

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 91707708
Комплектация: Камера, объектив, крышки байонета, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.